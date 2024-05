Realm of Ink hat sich um mindestens ein paar Monate verzögert

HQ

Wir hatten erwartet, dass wir in den kommenden Tagen ein wenig in das Action-Roguelike Realm of Ink des Entwicklers Leap Studio einsteigen können, aber das wird nicht mehr der Fall sein, da sich der Titel verzögert hat.

Es wird nun im dritten Quartal des Jahres in den Early Access kommen, bevor es im zweiten Quartal 2025 einen vollständigen Start als 1.0-Titel ins Auge fasst. Auf die Frage, warum dies der Fall ist, erklärte der Entwickler:

"Wir haben uns gegenüber unserer Community und unseren Fans verpflichtet, dass ihr erster Vorgeschmack auf den Early-Access-Start von Realm of Ink eine schöne Erfahrung sein würde", sagte Dai, CEO von Leap Studio. "Obwohl die Version, an der wir arbeiteten, inhaltsreich und stabil war, wussten wir, dass wir mehr anbieten und dieses Versprechen einhalten wollten. Durch die Verschiebung des Early-Access-Veröffentlichungsfensters auf Q3 können wir sicherstellen, dass all die großartigen Inhalte, die wir versprochen haben, implementiert werden und vor allem ein tiefgründiges und spannendes Spielerlebnis bieten."

Mit dieser Änderung im Hinterkopf können wir uns auf den Early-Access-Start freuen, einschließlich neun Rollenformen, neun Waffen, 100 % der Storyline, einem Endboss, neuen Ink Gem Fähigkeiten und anderen Verbesserungen, mit mehr Rollen, Waffen, Gebieten, einem versteckten Boss, mehr Ink Gem Fähigkeiten und einer Story-Nebenhandlung, die für die Veröffentlichung von 1.0 im nächsten Jahr aufbewahrt wird.

Sie können jedoch auch heute noch in Realm of Ink eintauchen, da derzeit eine Demo auf dem PC verfügbar ist, die eine Rollenform, drei Waffen zur Auswahl, 30 % der Handlung, vier Gebiete und acht Bosse, 20 Ink Gem Fähigkeiten und über 150 Vorteile enthält.

