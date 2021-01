Reale Schauplätze, Entwicklung und Geheimnisse: Neun Fakten zu The Medium

You're watching Werben

In einer Woche wird The Medium erscheinen, das neue Horrorspiel von Bloober Team aus unserem Nachbarland Polen. Die Entwickler haben ein kleines Video mit unnützen Fakten über das Spiel zusammengestellt, das weitere Referenzen für Fans bereithält. Wir erfahren auf diesem Wege etwas über die Entwicklungshintergründe des Titels, der 2012 als Wii-U-, PS3- und Xbox-360-Spiel begann, sehen reale Schauplätze, auf denen das Game basiert, und werden auf Sammelgegenstände im Spiel hingewiesen. Entwickler Michal Napora aus dem Community-Team führt euch durch das Programm:

1.) Die Idee von The Medium wurde 2012 entwickelt. Noch heute gibt es Hinweise auf Projekt-Pitches für die Plattformen Wii U, Xbox 360 und PS3.

2.) Die beiden Protagonisten des Spiels basieren auf polnischen Schauspielern. Weronika Rosati spielt Marianne und Marcin Dorocinski übernimmt den namenlosen Mann.

3.) Die Entwickler erinnern daran, dass talentierte Menschen mit Erfahrung am Spiel arbeiten. Der Komponist Akira Yamaoka vom ehemaligen Team Silent, die Synchronsprecherin und Sängerin Mary Elizabeth McGlynn (Silent Hill 2) und Troy Baker sind am Projekt beteiligt. Blooper Team nennt sie das „Silent-Hill-Dreamteam".

4.) Das Hotel Niwa basiert auf einem realen Schauplatz in Krakau, Polen. Es ist das Hotel Cracovia.

5.) Auch Mariannes Apartment gibt es in Krakau, es liegt in der Nähe vom Hauptmarkt Mataka Square. Das gleiche Gebäude könnt ihr übrigens auch in Observer: System Redux finden.

6.) Alle Motion-Capture-Aufnahmen wurden von verantwortlichen Entwicklern aufgenommen. Die Mo-Cap-Schauspieler haben das nur nachgespielt. The Medium wird etwa 90 Minuten an Cut-Szenen beinhalten.

7.) An Mariannes Arm wachsen in der Geisterwelt Pilze, die dem Spieler verdeutlichen, wie viel spektrale Energie sie noch hat. Diese Visualisierung soll dem Spieler störende UI-Hinweise ersparen.

8.) In The Medium herrscht der Kommunismus und verschiedene Symbole erinnern an diese Zeit.

9.) Selbstverständlich wird es in diesem Game Sammelgegenstände und versteckte Easter-Eggs geben. Einige zielen auf frühere Titel des Entwicklers ab.