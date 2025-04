Real vs. Real: Die Finalisten des spanischen Pokals werden diese Woche ermittelt

HQ

Das Halbfinale des Copa del Rey (Spanischer Pokal) endet diese Woche in Madrid. Der FC Barcelona und Atlético de Madrid lieferten sich im Hinspiel am 25. Februar ein spannendes 4:4-Unentschieden, so dass für den morgigen Mittwoch im Metropolitano in Madrid noch alles in der Luft liegt.

Zuvor, am Dienstagabend um 21:30 Uhr Ortszeit, 20:30 Uhr GMT+1, wird Real Sociedad versuchen, das Santiago Bernabéu zu erobern, obwohl es ein Gegentor gibt: Das Hinspiel in der Real Arena in San Sebastián im vergangenen Februar endete 0:1, mit dem einzigen Tor von Endrick, dem jungen brasilianischen Stürmer, der außer im spanischen Pokal kaum Minuten bei Real Madrid hat. wo er mit 4 Toren sogar der beste Torschütze des Teams ist.

Real Madrid könnte der Favorit sein, vor allem mit der Torwucht gegen den baskischen Klub, Zehnter in LaLiga, der kürzlich mit 1:4 gegen Manchester United aus der Europa League ausgeschieden ist. Der von Imanol Alguacil trainierte Verein hat jedoch große Hoffnungen und weiß, dass Real Sociedad Real Madrid in der Vergangenheit bereits zweimal im spanischen Pokal geschlagen hat, einmal 1988, aber das letzte Mal 2020, als sie sie im Bernabéu mit 3:4 besiegten.

Halbfinale des spanischen Pokals (Rückspiel) und Endspiele:



Real Madrid-Real Sociedad: 1. April um 21:30 Uhr MESZ, 20:30 Uhr GMT+1



Atlético de Madrid-Barcelona: 2. April um 21:30 Uhr MESZ, 20:30 Uhr GMT+1



Finale: 26. April