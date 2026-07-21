Real Madrids Kylian Mbappé wurde als Coverstar von EA Sports FC 27 genannt

Es nähert sich der Jahreszeitpunkt, in dem Electronic Arts Informationen über das nächste Kapitel seiner langjährigen und äußerst beliebten Football-Serie teilt. EA Sports FC 27 wurde der Öffentlichkeit vorgestellt, und obwohl vollständige Details zum Spiel noch nicht bekannt gegeben wurden, wissen wir einige ziemlich wichtige Informationen, unter anderem, welcher Sportler auf dem Cover des Titels zu sehen sein wird.

Zugegeben, es gibt hier einen kleinen Haken, da der betreffende Athlet nur als Coverstar für die Ultimate Edition von EA Sports FC 27 und für EA Sports FC Mobile bestätigt wurde, was darauf hindeutet, dass er sich das Cover mit einem anderen Athleten für die Standard Edition teilen wird.

Auch das ist noch nicht bestätigt, aber was wir wissen, ist, dass der Stürmer von Real Madrid und Frankreich, Kylian Mbappé, die Spitzenversion des Fußballs anführen wird, nachdem er eine Saison (die zwar für seine jeweiligen Teams ohne Pokale war), aber eine Reihe individueller Auszeichnungen umfasst, darunter LaLiga-Torschützenkönig, der Goldene Schuh der Champions, und außerdem den Allzeitrekord für erzielte Tore bei der FIFA-Weltmeisterschaft.

Dies wird das erste Mal sein, dass Mbappé auf einem EA Sports FC-Cover erscheint (aber nicht das erste Mal für einen Real-Madrid-Spieler, dank Jude Bellinghams mehrfacher Einsätze), auch wenn es eine Rückkehr zur Form markiert, seit er FIFA 23 anführte, als er noch bei Paris Saint-Germain war, zusammen mit Sam Kerr von Chelsea.

Über diese Auszeichnung sagte Mbappé: "Zum ersten Mal auf dem Cover eines EA Sports FC-Titels zu sehen, ist für mich ein ganz besonderer Moment. Es ist mir eine Ehre, meine langfristige Beziehung zur Reihe in ihrem neuesten Kapitel fortzusetzen, zusammen mit den Spielern, die ihre Geschichte geprägt haben. Ich kann es kaum erwarten, dass alle FC 27 erleben."

EA nutzt diese Enthüllung als Kickstarter für eine Reihe neuer Informationen über das kommende Spiel, die alle in den kommenden Tagen geteilt werden. Dazu gehört der erste Gameplay-Trailer, der am 23. Juli um 17:00 BST/18:00 CEST veröffentlicht wird.