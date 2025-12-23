Real Madrid verwandelt das Bernabéu-Stadion während der Ligapause in einen Weihnachts-Freizeitpark

HQ

LaLiga ist für dieses Jahr unterbrochen und wird erst am 2. Januar mit Spieltag 18 von 38 Spieltagen wieder aufgenommen. Real Madrid kehrt am 4. Januar gegen Real Betis im Bernabéu in den Wettbewerb zurück, sodass ihr Stadion in der Zwischenzeit frei ist. Der Club, der verzweifelt versucht, den Veranstaltungsort auf jede erdenkliche Weise zu nutzen, um den Mangel an Konzerten auszugleichen (sie dürfen wegen des Lärmpegels keine Konzerte veranstalten ), hat beschlossen, ihn umzuwandeln... In einen kleinen Freizeitpark.

Vom 23. bis 31. Dezember verwandelt sich das Bernabéu in das, was sie "den größten Schneeball der Welt" nennen. Dank des einziehbaren Deckes kann das Stadion in eine Indoor-Halle umgewandelt werden, und zum ersten Mal wurde es in einen kleinen Weihnachts-Freizeitpark umgewandelt, mit Eislaufböden, kleinen Kinderfahrgeschäften wie einem Karussell oder Bumperbooten auf dem Eis und, vielleicht noch auffälliger, einer großen Rutsche, die von den Tribünen herunterkommt.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Tickets schon vor wenigen Stunden ausverkauft waren, und es gibt keinen anderen Zugang zu diesem Mini-Freizeitpark für die ganze Familie. Alles befindet sich innerhalb des Fußballfeldes, was natürlich die volle Kapazität einschränkt.

Real Madrid möchte das Bernabéu so oft wie möglich nutzen

Real Madrid investierte rund 1,76 Milliarden Euro in die Renovierung seines Bernabéu-Stadions, und obwohl sie es für besondere Veranstaltungen wie ein NFL-Spiel nutzten, konnten sie es aufgrund von rechtlichen Problemen mit Nachbarn nicht in einen Konzertsaal umwandeln. Justice hat sich in Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Club und der Regierung von Madrid größtenteils auf die Seite der örtlichen Bewohner gestellt, wobei viele Menschen das Gefühl haben, dass die lokale Regierung die Interessen des Clubs über die Bewohner stellt...