Real Madrid verliert seine erste Legende gegen Paris Saint-Germain

Die Mannschaft von Real Madrid verliert ihre erste Legende bei den Frauen. Olga Carmona hat seinen Abschied von Real Madrid bekannt gegeben. Sie wird zu Paris Saint-Germain wechseln und damit ihre fünfjährige Amtszeit beim weißen Klub beenden, eine Serie ohne Trophäe, aber eine, in der der Klub ein enormes Wachstum zeigte. Carmona, geboren im Jahr 2000, debütierte 2017 in Sevilla als Profi und wechselte 2020 zu Real Madrid, wo sie als Kapitänin fungierte.

Mit der Nationalmannschaft gewann sie die Nations League 2024 und natürlich die Weltmeisterschaft 2023, wo sie gegen England das Siegtor erzielte.

"Real Madrid möchte seine Dankbarkeit und Zuneigung für alles ausdrücken, was sie zu unserem Verein beigetragen hat und dass sie immer die Werte von Real Madrid vertreten hat. Deshalb wird sie in den Herzen der Fans von Real Madrid als eine der emblematischsten Figuren unserer Geschichte bleiben."

Women's Real Madrid, das 2020 nach dem Kauf von CD Tacón gegründet wurde, ist in den letzten Jahren stark gewachsen, aber immer noch meilenweit vom FC Barcelona, Europas dominantester Frauenfußballmannschaft, entfernt. Kürzlich gewann Real Madrid den ersten Clásico gegen Barcelona... nachdem sie die siebzehn vorherigen Spiele verloren hatten. In der LaLiga F wird Real Madrid immer Vizemeister, aber der Abstand wird von Jahr zu Jahr kürzer (in der vergangenen Saison beendete Barcelona mit 84 Punkten und Madrid mit 76 Punkten).

Carmona verlässt Real Madrid und wechselt zu Paris Saint-Germain, das sich in einer ähnlichen Position befindet: Frankreichs zweitstärkste Frauenmannschaft, aber weit hinter der anderen dominierenden Frauenfußballmannschaft Europas, Olympique Lyon.