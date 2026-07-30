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Real Madrid und Fulham haben sich auf den Verkauf von Stürmer Gonzalo García für 70 Millionen Euro (60 Pfund) geeinigt. García, ein eigener Spieler von Real Madrid, leistete während der Vereins-Weltmeisterschaft im Sommer 2025 einen großen Beitrag und stieß in der Saison 2025/26 zum ersten Kader, spielte jedoch nur als Einwechselspieler für Kylian Mbappé und erzielte acht Tore, davon sechs in der LaLiga.

Bei Fulham wird er sich mit Trainer Álvaro Arbeloa wiedervereinen, mit dem er in der vergangenen Saison bei Real Madrid, aber auch zuvor bei Real Madrid Castilla, dessen B-Mannschaft, zusammengearbeitet hat. Fulham, basierend auf den Beiträgen von Arbeloa, arbeitet ebenfalls an der Verpflichtung des Mittelfeldspielers César Palacios, ebenfalls von Real Madrid Castilla, der im vergangenen Jahr fünf Einsätze für die erste Mannschaft absolvierte.

Laut COPE verkauft Real Madrid die vollen Rechte am Spieler, behält jedoch die Rechte an einer bevorzugten Kaufoption. Die Laufzeit von Garcías Vertrag bei Fulham ist noch nicht bekannt, aber Real Madrid, der weiß, dass er kaum Chancen hat, mit Kylian Mbappé, Endrick und dem kommenden Neuzugang Yan Diomandé zu spielen, entscheidet sich, ihn zu verkaufen und einen Crash zu starten, um die Neuzugänge zu bezahlen.

Diesen Sommer hat Real Madrid große Investitionen von anderen einheimischen Spielern getätigt, darunter Nico Paz (60 Millionen Euro), Víctor Muñoz (20 Millionen Euro), Álvaro Rodríguez (12,5 Millionen Euro) oder Fran García (4 Millionen Euro).