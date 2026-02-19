Real Madrid und Barcelona erwarten zwei weitere Clásicos in der Frauen-Champions League: Der Stand steht bei 22:1

HQ

Real Madrid besiegte Paris FC in den Play-offs der Champions League der Frauen mit insgesamt 5:2 und sicherte sich damit die Qualifikation für die nächste Runde, das Viertelfinale. Die schlechte Nachricht ist, dass sie Barcelona in einem Doppelspiel antreten werden, wobei Barcelona sein Rückspiel zu Hause bestreiten kann, das als Spotify Camp Nou bestätigt wurde.

Wenn die historischen Statistiken des Herren-Clásico nahezu perfekt ausgeglichen sind (106 Siege für Madrid, 105 für Barcelona und 52 Unentschieden), ist das Frauen-Clásico eine andere Geschichte: Seit der Gründung des Frauen-Clásico Real Madrid im Jahr 2020 gab es nur 22 offizielle Clásicos, und Barcelona gewann alle bis auf einen.

Das einzige Mal, dass Real Madrid einen Clásico der Frauen gewann, war im letzten Jahr ein 3:1-Sieg in der LigaF, was jedoch für die Endklassifikation keine Rolle spielte, da Barcelona die Liga gewann. Insgesamt hat Barcelona 77 Tore gegen Real Madrid erzielt, und Madrid nur 10 Tore gegen seine Erzfeinde...

Dennoch wird es interessant sein zu sehen, was als Nächstes bei den Viertelfinals der Women's Champions League zwischen dem 24. März und dem 1. April passiert.

Women's Champions League Playoff-Spiele heute Abend



Juventus gegen Wolfsburg (18:45 MEZ, 17:45 GMT)



Man United gegen Atleti (21:00 CET, 20:00 GMT)



Andernorts besiegte Arsenal Oud-Heverlee Leuven mit 3:1 und einem Gesamtergebnis von 7:1 und trifft im Viertelfinale auf Chelsea.

Die anderen beiden Play-off-Spiele werden heute Abend ausgetragen: Für Juventus gegen Wolfsburg ist alles offen, mit einem 2:2-Ergebnis der letzten Woche, aber Atlético de Madrid bräuchte ein Wunder, um von einem 0:3 gegen Manchester United letzte Woche zurückzukommen.