Real Madrid Trikot für 2026/27 leakt, und das lässt sehr gemischte Meinungen zurück

HQ

Das Trikot von Real Madrid für die Saison 2026/27 könnte bereits ausgelaufen sein. Der X-Account Opaleak veröffentlichte mehrere Fotos mit offenbar den neuen Haupttrikots für die kommende Football-Saison von Adidas. Es gab keine Änderungen beim Sponsor, Emirates Airline, und auch nicht allzu drastische Designänderungen, abgesehen von den neuen Farben: dunkelgrün am Hals und an den Ärmeln mit (ziemlich dicken) rosa Linien auf den Schultern. Der Emirates-Sponsorname wird ebenfalls ein sehr dunkles Grün sein.

Wenn das stimmt (das Leak zeigt sogar, dass Kylian Mbappé das Trikot trägt), wäre das eine beispiellose Farbmischung für den Verein, und die Fans teilen ihre gemischten Meinungen in den sozialen Medien. Manche sagen, alle Trikots sehen gleich aus, andere mögen die Farbauswahl und die Mischung nicht, und andere sagen, es sehe aus wie das ungarische Trikot...

Was hältst du von diesem (möglichen) ersten Blick auf das Real Madrid-Trikot für 2026/27? Gefällt dir das klassische Design und die neuen Farben?