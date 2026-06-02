Real Madrid trifft eine mündliche Vereinbarung mit Konaté: Der ehemalige Liverpool-Verteidiger wird nach den Wahlen kommen

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Real Madrid befindet sich derzeit im Wahlprozess, aber wenn sich die Vorhersagen bewahrheiten und Florentino Pérez Präsident bleibt, wird Ibrahima Konaté der erste Neuzugang des Sommers sein, nachdem der französische Verteidiger beschlossen hat, keinen neuen Vertrag mit Liverpool zu unterschreiben. Am Dienstag wurde laut El Chiringuito und Fabrizio Romano berichtet, dass Konaté einen Vierjahresvertrag unterschreiben wird.

Konaté war bereits in der vergangenen Saison ein Ziel von Real Madrid, und einige berichteten, dass der spanische Klub nach Liverpools miserabler Saison das Interesse an dem Spieler verloren habe. Als Konaté jedoch beschloss, nicht bei Liverpool weiterzumachen, erneuerte Real Madrid sein Interesse, da es deutlich günstiger gewesen wäre.

In jedem Fall wäre Konaté laut AS einer der mindestens drei neuen Verteidiger, die der Verein diesen Sommer verpflichten möchte, um Ausgänge (Carvajal und Alaba verlassen den Klub) und langwierige Verletzungen (Militao und Mendy) auszugleichen, und seine Erfahrung mit Mbappé in der französischen Nationalmannschaft macht ihn ideal für Real Madrid.