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Real Madrid hat offiziell den Abgang von Basketballtrainer Sergio Scariolo bekannt gegeben, nach der ersten trophäenlosen Saison des Basketballteams seit 2011. "Real Madrid C. F. und Sergio Scariolo haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, seine Amtszeit als Cheftrainer der ersten Basketballmannschaft zu beenden", teilte der Verein mit. Es gibt Berichte, dass der weiße Klub Scariolo fünf Millionen Euro Entschädigung zahlen wird, weil er den Vertrag vor zwei Jahren gebrochen hat.

Dies war die zweite Amtszeit des italienischen Trainers bei Real Madrid nach 1999–2002. Er ist in Spanien vor allem dafür bekannt, dass er während mehrerer Amtszeiten Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft war, die letztes Jahr endete. An der Spitze des Teams gewann er 2012 in London die Silbermedaille, die Bronzemedaille in Rio 2016, die Weltmeisterschaft 2019 und vier EuroBasket-Titel (2009, 2011, 2015 und 2022).

In der Saison 2025/26 erzielte er 58 Siege und 28 Niederlagen, verlor jedoch drei Finals. In einem Video in den sozialen Medien sagte er, er "mit Demut und Stolz kann ich sagen, dass wir das Ziel" erreicht haben, Real Madrid auf das höchste Niveau des europäischen Wettbewerbs zurückzuführen, und das Team erlitt in den letzten Saisonabschnitten viele Verletzungen.

Real Madrid entschied sich, Pedro Martínez zu engagieren, Trainer von Valencia Basket, dem Durchbruchsteam des Jahres in Spanien: erster EuroLeague-Final-Four-Auftritt, spanischer Superpokal (Sieg gegen Real Madrid) und spanischer Liga (Sieg gegen Barça). Martínez' Abgang zu Real Madrid hat bei der Valencia-Mannschaft Empörung ausgelöst...