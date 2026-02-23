Real-Madrid-Spieler Dean Huijsen entschuldigt sich für den rassistischen asiatischen Witz, doch der Verein hat es noch schlimmer gemacht

HQ

Real-Madrid-Spieler Dean Huijseentschuldigte sich bei den Chinesen, nachdem er ein Bild gepostet hatte, das einen Asiaten wegen der Form seiner Augen verspottete. "Ich entschuldige mich aufrichtig bei meinen chinesischen Freunden. Zuvor habe ich Inhalte mit beleidigenden Nachrichten unbeabsichtigt weitergeleitet. Es war völlig unbeabsichtigt, und ich bedaure das dadurch verursachte Leid."

Der bereits gelöschte Beitrag zeigte eine Person asiatischer Abstammung sowie zwei Kommentare von Nutzern, die sagten, dass "sogar die Chinesen ihn Chinesen nennen" und "man ihm die Augen mit Zahnseide verbinden könnte", so EFE.

Aber das größere Problem ist , wie die Entschuldigung gesendet wurde. Huijsen schickte seine Entschuldigung über den offiziellen Account von Real Madrid auf Weibo, einer beliebten sozialen Plattform in China. Der Verein veröffentlichte diese Entschuldigung jedoch weder auf anderen Social-Media-Kanälen noch auf seiner Website, was zu weiterer Kritik aus China führte, da der Verein der Meinung war, dass der Verein den Umfang der Entschuldigung absichtlich verringert habe, um internationale Kritik zu vermeiden.

Wie von EFE berichtet, ist dies nicht das erste Mal, dass Real Madrid in eine Rassismuskontroverse mit China verwickelt ist. 2024, vor dem Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund, skandierte ein Fan ein Lied, das von der chinesischen Botschaft in Spanien als "beleidigend und vulgär" bezeichnet wurde, und der Verein schickte eine Erklärung, in der er das "unangemessene Verhalten" des Fans ablehnte.