Real Madrid sendet eine offizielle Stellungnahme über Enzo Fernández, aber nicht die, die die meisten erwartet hatten

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Real Madrid hat die Tür für Enzo Fernández geschlossen: Der Klub "hat keine Absicht, eine solche Operation zu verfolgen", wie es in einer am Freitag verschickten Erklärung heißt, um Gerüchten zu unterbinden, dass der argentinische Mittelfeldspieler von Chelsea diesen Sommer als Transfer ins Visier genommen werde.

"Angesichts der Informationen und Aussagen, die in den letzten Tagen zu einem angeblichen Interesse von Real Madrid C. F. an dem Spieler Enzo Fernández aufgetaucht sind, möchte der Verein klarstellen, dass er keine Anstrengungen, weder direkt noch indirekt, unternommen hat, den genannten Spieler zu verpflichten, und zudem keine Absicht hat, eine solche Operation zu verfolgen." sagten sie und drückten ihren "größten Respekt für Enzo Fernández aus, einen großartigen Fußballer, dessen Karriere und Qualität weithin anerkannt sind".

In den letzten Wochen sagten viele Medien, dass es fast sicher sei, dass Real Madrid den Spieler verpflichten würde. Der spanische Klub hat Bernardo Silva als Mittelfeldspieler verpflichtet, nachdem er Manchester City verlassen hat, doch viele erwarten, zumindest einen weiteren hochkarätigen Mittelfeldspieler zu verpflichten, wobei auch die Namen Rodri oder Mateus Fernandes – kürzlich von Tottenham verpflichtet – im Umlauf kommen.

"Real Madrid bedauert, dass trotz der Klarheit der Fakten und dem Ausbleiben jeglicher Maßnahmen des Vereins weiterhin Informationen verbreitet werden, die nicht mit der Realität übereinstimmen, und nur Verwirrung unter den Fans stiften und die beteiligten Personen unnötig schädigen."