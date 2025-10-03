Real Madrid reagiert auf Taylor Swifts Namedropping in ihrem neuen Song und Atleti antwortet mit einem Slam

HQ

Für den Fall, dass Sie sich in den letzten Wochen in einer Höhle versteckt haben, hat Taylor Swift heute ein neues Album veröffentlicht, The Life of a Showgirl, das zusammen mit einem neuen Dokumentarfilm erscheint, der weltweit in Kinos gezeigt wird. Die zwölf Songs ihres zwölften Albums enthalten alle möglichen Anspielungen, von Shakespeares Hamlet in The Fate of Ophelia über Elizabeth Taylor, eine Schauspielerin, mit der sich Swift in dem gleichnamigen Song identifiziert, bis hin zu einer Hommage an George Michael in Father Figure.

Eine der unerwartetsten Anspielungen war ein Namedrop von Real Madrid in dem Song Wish List (stilisiert als Wi$h Li$t), der zu einem der am meisten diskutierten Songs des Albums für die Swifties geworden ist, da er scheinbar ihren Wunsch offenbart, sich niederzulassen und Kinder mit Travis Kelce zu haben ("Have a couple kids, Der ganze Block sieht aus wie du", lautet einer der Verse).

In dem Song singt Taylor über verschiedene Wünsche, die Menschen haben können, und einer davon ist ein Vertrag mit Real Madrid: ("Sie wollen alles, sie wollen einen Vertrag mit Real Madrid").

Real Madrid reagiert auf den Namen von Taylor Swift in der Wunschliste

Die Anspielung blieb auch bei dem spanischen Klub nicht unbemerkt, der dem Pop-Megastar im vergangenen Jahr sein Santiago-Bernabéu-Stadion für zwei Konzerte in Madrid zur Verfügung stellte (in zwei der wenigen Konzerte, die sie im Stadion geben durften).

Der Verein postete "Now playing: Taylor Swift - Wi$h Li$t (2025)" mit einem Foto von Aurélien Tchouaméni mit Kopfhörern. Die Kommentare füllten sich schnell mit Fans, die gefälschte Bilder von Taylor in einem Trikot von Real Madrid teilten und feierten, dass Swift anscheinend eine "Madridista" ist.

Atlético de Madrid teilt auch seine "Wunschliste"

Der Rivale Atlético de Madrid schloss sich dem Trend an und postete ebenfalls eine eigene "Wunschliste", auf der Marcos Llorente und Pablo Barrios zu sehen sind, zwei ihrer Spieler, die heute für die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele in die spanische Nationalmannschaft berufen wurden.

Der Beitrag wurde nur auf dem englischen Konto des Clubs veröffentlicht. Atlético de Madrid wird in den kommenden beiden Spielen für Spanien drei seiner Spieler haben (Barrios, Llorente und Álex Baena), während Real Madrid nur einen seiner Spieler in La Roja haben wird, Dean Huijsen (Kapitän Dani Carvajal ist verletzt).

Es wurde viel über den Mangel an Spielern von Real Madrid in der spanischen Nationalmannschaft gesprochen, und der Community Manager von Atlético de Madrid hat Real Madrid einen cleveren Schlag verpasst... alles wegen Taylor Swift.