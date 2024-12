Real Madrid - Pachuca: Wie spät ist es und wie kann man das Finale des Interkontinentalpokals sehen?

HQ

Real Madrid strebt in dieser Saison sieben Titel an. Das erste, den UEFA-Euro-Superpokal, gewann Real Madrid im August mit 2:0 gegen Atalanta, wobei Kylian Mbappé sein Debüt feierte und ein Tor erzielte. Morgen wird in Lusail, Katar, der zweite Titel ausgetragen: der FIFA Intercontinental Cup.

Es handelt sich um einen brandneuen Wettbewerb, der Nachfolger der FIFA Klub-Weltmeisterschaft ist, was bedeutet, dass Real Madrid und Pachuco die ersten Sieger dieses Wettbewerbs werden können, bei dem alle sechs Sieger der FIFA-Konföderationen (Europa, Nord- und Mittelamerika, Südamerika, Afrika, Asien und Ozeanien) gegeneinander antreten, wobei der europäische Vertreter (der Gewinner der Champions League jedes Jahr) ins Finale einzieht.

Pachuca, das in Hidalgo, Mexiko, lebt, hat den CONCACAF Champions Cup (ehemals CONCACAF Champions League) gewonnen, einen kontinentalen Pokal für Mittel- und Nordamerika, der fast immer von mexikanischen Teams ausgetragen wird.

Letzte Woche besiegte es den Libertadores-Sieger Botafogo im Derby of the Americas und sicherte sich damit seinen Platz im Finale.

Wann findet der FIFA Intercontinental Cup statt und wie kann man ihn sehen?

Die FIFA hat beschlossen, diesen Interkontinentalpokal nach Katar zu verlegen, in eines der Stadien, die für die umstrittene Weltmeisterschaft 2022 in Lusail gebaut wurden und eine Kapazität von über 88.000 Zuschauern haben.

Die Feier findet morgen, Mittwoch, 18. Dezember, um 20 Uhr Ortszeit, also 18:00 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit), statt. Das ist eine Stunde weniger in britischer Zeit.

Und wo kann man es sehen? In Spanien wird das Spiel im frei zugänglichen Fernsehen zu sehen sein, was bei den Spielen von Real Madrid fast nie der Fall ist (sowohl LaLiga als auch Champions League, mit Ausnahme des Finales, werden auf kostenpflichtigen Kanälen übertragen. Die Ausstrahlung erfolgt um 18:00 Uhr auf Telecinco.

In Großbritannien wird sie live auf DAZN und FIFA+ übertragen.