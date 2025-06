Real Madrid kündigt Heimtrikot für 2025/26 an, das bei der Klub-Weltmeisterschaft debütiert

HQ

Nach einer enttäuschenden Saison, in der Barcelona in Spanien viermal vernichtend verlor, will Real Madrid die Geschichte bei der Klub-Weltmeisterschaft ändern, einem Wettbewerb, in dem Barça praktischerweise nicht vertreten ist. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes ein Wendepunkt sein, denn die Mannschaft wird deutlich anders aussehen, mit einem neuen Cheftrainer, Xabi Alonso, neuen Spielern (mindestens Trent Alexander-Arnold und Dean Huijsen, aber wahrscheinlich auch ein paar mehr wie Nico Paz oder Álvaro Carreras) und, ja, einem neuen Look.

Während die Klub-Weltmeisterschaft technisch gesehen Teil der Saison 2024/25 ist, werden viele Klubs ihre neuen Trikots für 2025/26 vorstellen. Wir haben bereits die Designs von Manchester City gesehen, und jetzt hat Real Madrid das Haupttrikot gezeigt, das die Mannschaft bei den Spielen in den USA tragen wird.

Nach Angaben des Vereins soll das Heimtrikot an das Santiago-Bernabéu-Stadion erinnern und "Texturen und Linien sowohl des alten als auch des neuen Stadions kombinieren". Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie wirklich sehe, aber wenn es Ihnen gefällt, ist das Trikot jetzt im Online-Shop erhältlich, und es wird Ihre einzige Chance sein, dieses Trikot 2025/26 mit den Namen Luka Modric und Lucas Vázquez zu kaufen, die bestätigt haben, den Verein nach der Klub-Weltmeisterschaft zu verlassen.

