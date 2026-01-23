Real Madrid hat sich der NBA Europe verpflichtet und würde 500–1000 Millionen Euro zahlen, um beizutreten

HQ

Real Madrid hält an seinem Engagement für das neue NBA-Europa-Projekt fest, und laut dem spanischen Medium AS werden sie nicht zögern, die Euroleague zu verlassen – derzeit Europas größter Basketballvereinswettbewerb (die Real Madrid, eines der Gründungsmitglieder, mit einem Rekord von 11 Mal gewonnen hat, zuletzt 2023), um dem geplanten NBA-Projekt beizutreten, das voraussichtlich in der Saison 2027/28 starten soll.

Real Madrid "wird die Galionsfigur dieses Projekts sein, wenn nichts schiefgeht; und es scheint laut AS zunehmend unwahrscheinlich, dass etwas schiefgehen wird", und sie werden laut Bloomberg eine große Investition zwischen 500 und 1.000 Millionen Euro tätigen, um einen der zwölf festen Plätze in der neuen Liga zu sichern. Weitere vier Plätze sind für Außenseitervereine reserviert, die sich durch den Gewinn der Champions League und des zweiten Liga-Eurocups der FIBA qualifizieren können, aber nicht für die Teams, die in der Euroleague bleiben.

Zu den Euroleague-Anhängern gehört Madrids größerer Rivale, der FC Barcelona, der eine Vertragsverlängerung mit der Euroleague unterzeichnet hat, die bis 2036 läuft. Es ist nicht unumkehrbar: Euroleague-Teams haben eine Ausstiegsklausel von 10 Millionen Euro, sodass sie, falls NBA Europe in Zukunft verlockender als Euroleague wirkt, 10 Millionen an Euroleague zahlen müssten, um auszusteigen.

ASVEL ist ein weiteres Team, das voraussichtlich die Euroleague verlassen wird, und würde nächste Saison der Champions League der FIBA beitreten, in der Hoffnung, sich durch sportliche Verdienste einen Platz in der NBA Europe zu sichern.

Es sieht so aus, als würde NBA Europe größtenteils aus neuen Franchises bestehen, die in Städten wie Paris gegründet werden (sie versuchen, PSG ein Basketballteam aufzubauen), Manchester (obwohl weder Man United noch Man City Interesse gezeigt haben), London, Athen, Istanbul (wobei Galatasaray vielleicht der Liga beitritt, während Fenerbahçe und Efes in der Euroleague bleiben), sowie München, Berlin, Mailand und Lyon.

Glaubst du, dass das NBA-Europa-Projekt erfolgreich sein wird?