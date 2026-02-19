Real Madrid hat der UEFA Beweise geliefert, um zu beweisen, dass Vinícius von Prestianni als "Affe" bezeichnet wurde

HQ

Real Madrid hat nach der Ankündigung der UEFA eine Erklärung abgegeben, dass eine Untersuchung eingeleitet wird, um festzustellen, ob Benfica-Spieler Gianluca Prestianni Vinícius als "Affe" bezeichnet hat, wie der Brasilianer und einige Real-Madrid-Teamkollegen, darunter Kylian Mbappé, verurteilt haben. Und der Verein sagt, er habe Beweise geliefert, um den Vorfall zu belegen.

"Real Madrid C. F. gibt heute bekannt, dass es der UEFA alle verfügbaren Beweise zu den Vorfällen vorgelegt hat, die sich am vergangenen Dienstag, dem 17. Februar, während des Champions-League-Spiels unseres Teams in Lissabon gegen SL Benfica ereigneten.

"Unser Verein hat aktiv an der von der UEFA eingeleiteten Untersuchung nach den inakzeptablen Rassismus-Episoden während dieses Spiels mitgearbeitet."

Da Prestianni jedoch seinen Mund mit seinem Hemd bedeckte, wird es nahezu unmöglich sein, seine Aussagen zu beweisen. Es wird Vinícius' Wort gegen das von Prestianni sein, und Benfica unterstützt den argentinischen Spieler voll und ganz.

Real Madrid schätzt die einstimmige Unterstützung, Unterstützung und Zuneigung, die unser Spieler Vinicius Jr. aus allen Bereichen der globalen Fußballgemeinschaft erhalten hat. Real Madrid wird weiterhin in Zusammenarbeit mit allen Institutionen daran arbeiten, Rassismus, Gewalt und Hass im Sport und in der Gesellschaft zu beseitigen", schloss die Erklärung.

Weiterführende Literatur: Die Benfica-Legende Luisão nannte "Affe, Judas", nachdem er seinen Landsmann Vinícius unterstützt hatte