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Nur wenige Stunden nachdem Real Madrid den Verkauf von Gonzalo García an Fulham abgeschlossen hatte, haben sie einen neuen Stürmer vom LaLiga-Klub Levante verpflichtet: Carlos Espí, einen 21-jährigen Stürmer, der für fünf Saisons bis Juni 2031 verpflichtet wurde und für die spanischen U19- und U20-Nationalmannschaften spielt. Die schnelle Verpflichtung wurde am Donnerstagabend bekannt gegeben, obwohl in den vergangenen Wochen ein Wechsel zu Hull City in Verbindung gebracht wurde.

Real Madrid zahlt die 25-Millionen-Euro-Freilassklausel an Levante (im Vergleich dazu haben sie 40–45 Millionen Euro durch den Verkauf von Gonzalo García verdient, und das gilt nur für die 70 % des Spielers, wobei die Rechte für einen zukünftigen Verkauf erhalten bleiben). Als einheimischer Spieler aus Levante aus Valencia erzielte Espí in drei Spielzeiten 20 Tore. Bei Real Madrid wird erwartet, dass er Gonzalos Lücke füllt, nämlich als Ersatzspieler für Kylian Mbappé. Diese Verpflichtung wirft weitere Zweifel an der Zukunft des brasilianischen Endrick auf, der mit Espí um Minuten konkurrieren würde: Natürlich weiß niemand wirklich, wie José Mourinhos Pläne aussehen werden...

In Zukunft plant Real Madrid weiterhin, die Verpflichtung von Flügelspieler Yan Diomandé abzuschließen und arbeitet auch daran, Rodri von Manchester City zu verpflichten – eine Verpflichtung, die weitere Verkäufe erfordern würde: Gerüchte, dass Vinícius an Arsenal verkauft werden könnte, gehen weiter...