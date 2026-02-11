Real Madrid gibt offiziell die Super League auf und erzielt eine Vereinbarung mit der UEFA

HQ

Das Super-League-Projekt ist offiziell vorbei. Real Madrid, europäische Fußballvereine (ECA, die Organisation unter der Leitung von Nasser Al Khelaïfi) und die UEFA haben eine gemeinsame Erklärung mit "einer Vereinbarung zum Wohle des europäischen Vereinsfußballs" abgegeben, was das Ende der Super League bedeutet, eines 2021 vom Präsidenten von Real Madrid angekündigten Wettbewerbs Florentino Pérez, der die UEFA Champions League herausfordern würde, da er die besten Fußballvereine Europas haben würde.

Aufgrund der überwältigenden negativen Rezeption durch Fans und andere Vereine zogen alle ursprünglichen Gründer, darunter Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Inter Mailand, AC Mailand, Juventus und Atlético de Madrid, ihre Unterstützung wenige Tage nach der Ankündigung zurück. Nur der FC Barcelona unterstützte das Projekt weiterhin, zog sich aber langsam zurück und kündigte am vergangenen Wochenende offiziell an, seine Unterstützung zu beenden.

Unterdessen kritisierte die UEFA das Projekt stets als "elitär", etwas, das "den Fußball so zerstören würde, wie er ist".

Offizielle Erklärung zwischen UEFA, europäischen Fußballvereinen und Real Madrid "zum Wohle des europäischen Fußballs"

Am Mittwoch, dem 11. Februar, fast fünf Jahre nach der offiziellen Ankündigung der Super League im April 2021, wird der Plan aufgegeben, obwohl die offizielle Erklärung kaum etwas über die Super League erwähnt.

"Nach monatelangen Gesprächen im besten Interesse des europäischen Fußballs gibt die UEFA, die Europäischen Fußballvereine (EFC) und Real Madrid CF bekannt, dass sie eine Grundsatzvereinbarung für das Wohlergehen des europäischen Vereinsfußballs erzielt haben, wobei das Prinzip des sportlichen Verdienstes mit Schwerpunkt auf langfristiger Vereinsnachhaltigkeit und die Verbesserung der Fanerfahrung durch den Einsatz von Technologie respektiert wird."

In der Erklärung heißt lediglich, dass "diese Grundsatzvereinbarung auch dazu dienen wird, ihre Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die European Super League zu lösen, sobald diese Prinzipien umgesetzt und umgesetzt sind", was jedoch das Ende des Projekts und die Klage gegen die UEFA durch Real Madrid und A22, die Sponsoren der Super League, bedeutet. die 4.500 Millionen Euro Entschädigung wollten, wird ebenfalls aufgegeben.