Real Madrid gegen FC Barcelona, heute Abend im Supercup-Finale: Wer hat mehr Trophäen gewonnen?

HQ

Real Madrid und der FC Barcelona treffen heute Abend im spanischen Supercup-Finale im König-Abdullah-Stadion in Jeddah, Saudi-Arabien, erneut aufeinander. Ein weiterer Clásico, der zweite der Saison nach dem 4:0-Sieg des FC Barcelona im Santiago Bernabéu in der Liga im Oktober (das Rückspiel in der heimischen Liga findet im Mai 2025 statt).

Dieses Mal steht mehr auf dem Spiel, denn der Sieger des Spiels erhält einen neuen Titel. Die Supercopa wurde 1982 ins Leben gerufen und besteht aus dem Liga- undCopa del Rey dem Meister der Vorsaison. Um ehrlich zu sein, hat keines der beiden Teams einen Mangel an Supercups. Der FC Barcelona ist die Mannschaft mit den meisten Siegen, 14 (und 12 Mal Vizemeister), während der aktuelle Meister, Real Madrid, 13 (und 6 Mal Vizemeister) hat.

Real Madrid - Barcelona, Sonntag um 20:00 Uhr MEZ (19:00 Uhr GMT)

In letzter Zeit haben beide Mannschaften abwechselnd gewonnen (Real Madrid gewann 2024, 2022 und 2020, Barcelona 2023, 2018). Früher war es nur ein Hin- und Rückspiel zwischen zwei Mannschaften, aber im Jahr 2020 wurde der Wettbewerb auf vier Mannschaften erweitert... und wurde nach Saudi-Arabien verlegt, eine Entscheidung, die von den Fans, den meisten Vereinen und sogar vom spanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen kritisiert wurde, das sich weigerte, sich als Zeichen des Protests um die Rechte des Wettbewerbs zu bewerben.

Aber Geld regiert, und ein Wettbewerb wie dieser, der wie geschaffen dafür zu sein scheint, fast jedes Jahr ein Clásico als Finale zu haben, hat viele Investoren aus dem Nahen Osten angezogen, die dem spanischen Fußballverband viel Geld bieten... und die Clubs. Der Sieger erhält heute Abend zwei Millionen Euro, zusätzlich zu den sechs Millionen, die er bereits nur für das Spielen bekommt, und der Million, die jeder durch den Sieg im Halbfinale erhalten hat. Mallorca und Athletic Bilbao, weniger bekannte Vereine, haben deutlich weniger Geld erhalten...