Real Madrid erleidet beim Debüt von Arbeloa als Trainer einen überraschenden Ausscheiden durch eine zweitklassige Mannschaft

HQ

Álvaro Arbeloas Ära bei Real Madrid begann auf die schlechteste Art und Weise: Sein erstes Spiel nach Xabi Alonsos Ausscheiden war eine 2:3-Niederlage gegen Albacete, ein zweitligistisches Team im Achtelfinale der Copa del Rey, des spanischen Pokals. Real Madrid ist aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

Arbeloa wählte eine Mannschaft mit vielen Ersatzspielern: ohne Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Tchouameni und Courtois sowie mit einer starken Präsenz von Ersatzspielern wie David Jiménez und Cestero in der Startelf, während César Palacios, Sergio Mestre, Joan Martínez und Miguel Ángel in der zweiten Halbzeit dazukamen, als sich die Lage richtig verschlechterte.

Obwohl der ehemalige Jugendspieler von Real Madrid, Javi Villar, das erste Tor in der ersten Halbzeit erzielte, traf Franco Mastantuono kurz vor der Halbzeit. Doch Jefté Betancor erzielte in der 82. Minute ein Tor, das Real Madrid gegen die Seile brachte: Unter Druck glich Gonzalo García aus.

Doch Madrid, überzeugt davon, das Spiel noch vor der Nachspielzeit gewinnen zu können, erhöhte den Druck... und Betancor setzte in der letzten Minute einen Konter ein, um Albacete den Sieg zu sichern. Real Madrid ist aus dem spanischen Pokal ausgeschieden und konzentriert sich nun auf LaLiga und Champions League.