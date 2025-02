Real Madrid erklärt dem "korrupten" Schiedsrichtersystem in Spanien, das dem Verein "vorsätzlich" schadet, den Kampf

HQ

Real Madrid hat einen langen Brief an den Präsidenten des RFEF (Königlicher spanischer Fußballverband), Rafael Louzán, veröffentlicht, in dem es um ein Spiel am vergangenen Samstag in LaLiga gegen RCD Espanyol geht. Ziel ist es, gegen das Schiedsrichtersystem zu protestieren, nachdem sie eine "unverschämte Leistung von Schiedsrichter und VAR" in Betracht gezogen haben, die "jede Fehlerspanne" übersteigt und "die Doppelmoral, mit der Real Madrid gepfiffen wird", aufdeckt.

Das Spiel am Samstag stellt "den Höhepunkt eines völlig diskreditierten Schiedsrichtersystems dar, in dem die Entscheidungen gegen Real Madrid ein Maß an Manipulation und Verfälschung des Wettbewerbs erreicht haben, das nicht mehr ignoriert werden kann". Es ist ein harter, 4-seitiger Brief, der über dieses spezielle Spiel hinausgeht, weil sie behaupten, dass er die Glaubwürdigkeit der spanischen Schiedsrichter als Ganzes beeinträchtigt: "Der Skandal, der durch dieses Spiel ausgelöst wurde, hat erneut weltweite Auswirkungen gehabt, wobei die internationale Presse den voreingenommenen Einsatz des VAR in Spanien und die mangelnde Glaubwürdigkeit der spanischen Schiedsrichter anprangert."

Real Madrid erklärt dem spanischen Schiedsrichtersystem den Kampf

"Die Untätigkeit der Schiedsrichter angesichts der rassistischen Beleidigungen, die diese Partei angesichts der Freizügigkeit der Disziplinarkommissionen des RFEF erfolglos angeprangert hat, verschärft nicht nur das Problem, sondern fügt auch dem Schiedsrichtersystem und dem spanischen Fußballverband selbst einen neuen Diskreditierungsfaktor hinzu. Und in der Zwischenzeit ist die Realität, dass die Schiedsrichter- und Disziplinarstruktur unverändert weiterfunktioniert und ein System aufrechterhalten wird, das sich von innen heraus als korrupt erwiesen hat und sich nur darum kümmert, Proteste gegen Schiedsrichter und jede andere Beschwerde oder Manifestation zu verfolgen, die die Realität des spanischen Schiedsrichtersystems enthüllt oder die den Verantwortlichen einfach nicht gefällt."

Das ist nur ein Absatz. Der Brief geht weiter und weiter...

Der Klub und insbesondere der Präsident Florentino Pérez hatten sich zuvor über die Entscheidungen der Schiedsrichter gegen den Verein beschwert, aber noch nie auf diesem Niveau. Sie beschweren sich über zwei Aktionen. Zuerst ein Zweikampf gegen Kylian Mbappé in der 60. Minute an der Wade von Carlos Romero, der eine Rote Karte hätte sehen müssen, aber stattdessen nur eine Gelbe Karte erhielt... und später erzielte er das einzige Tor, das Espanyol den Sieg bescherte. Die andere Aktion war ein Tor von Vinícius Jr., das nach einem Foul von Mbappé nicht anerkannt wurde, was sie für unfair halten und eigentlich einen Elfmeter gegen Mbappé hätten geben müssen.

Mit dem Brief teilt der Verein mit, dass der RFEF die VAR-Audios zu diesen beiden Spielen aushändigt. "Die Kenntnis des Inhalts dieser Audios ist unerlässlich, um die getroffenen Entscheidungen und die Leistung des Schiedsrichters zu beleuchten."

Sie gehen jedoch noch weiter, indem sie sagen, dass es sich nicht um einen Einzelfall gehandelt habe, und denunzieren, dass es die Absicht gebe, Real Madrid zu schaden, und fordern eine vollständige Erneuerung des Schiedsrichtersystems, einschließlich der Entfernung seiner Mitglieder, "um zu verhindern, dass sich das Szenario, das den spanischen Fußball in diese Situation der absoluten Diskreditierung gebracht hat, jemals wiederholt". und schickt den Brief sogar an den Obersten Sportrat (CSD), um "die Maßnahmen zu ergreifen, die er für angemessen hält".