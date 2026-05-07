Real Madrid bricht zusammen: Fede Valverde geht nach einem Streit mit Aurelien Tchouameni ins Krankenhaus

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Gerade als wir dachten, es könnte in der Umkleidekabine von Real Madrid nicht schlimmer werden, hören wir von einem hitzigen Streit zwischen Aurelien Tchouameni und Fede Valverde, der in einen Streit umschlug... und Valverde musste ins Krankenhaus. Laut Vereinsquellen gegenüber mehreren Medien hatten der französische und argentinische Spieler am Mittwoch während des Trainings einen Streit.

Statt Frieden zu schließen, gerieten die Spieler am Donnerstag in einen zweiten Streit, der damit endete, dass Tchouameni Valverde gegen einen Tisch drängte. Valverde musste ins Krankenhaus, mit einer Schnittwunde, die mit Nähten behandelt werden musste. Die Wunde war nicht schwer und die Verletzung war ein Unfall, aber es zeigt, wie schlecht die Beziehungen zwischen vielen Real Madrid-Spielern geworden sind.

Der Vorfall zwischen Valverde und Tchouameni folgt auf eine Ohrfeige von Antonio Rüdiger gegen Álvaro Carreras, die vor drei Monaten stattfand, aber inzwischen bekannt ist, sowie auf mehrere Berichte über Streitigkeiten zwischen Vinícius, Mbappé, Bellingham, Asencio und einen Teil des Trainerstabs sowie Trainer Álvaro Arbeloa selbst, der Berichten zufolge nicht mit einigen Spielern spricht.

In nur drei Tagen trifft Real Madrid auf FC Barcelona in einem Clásico, wo sie die LaLiga verlieren könnten, falls sie in Barcelona nicht gewinnen. Kurzfristig könnte Mourinho als neuer Trainer kommen... Hat aber viele Voraussetzungen, darunter mindestens sieben Spieler zu entlassen.