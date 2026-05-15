Real Madrid bleibt im NBA-Europa-Projekt allein, das wie eine neue 'Superleague' aussieht.

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Das NBA-Europa-Projekt beginnt sich aufzulösen, noch bevor es überhaupt begonnen hat, und derzeit sind nur Real Madrid aus den besten Basketballteams Europas weiterhin an den nordamerikanischen Plänen fest, eine neue Liga in Europa mit einer Mischung aus alten und neuen Teams zu gründen, die in der Saison 2027/28 starten soll... mit Gerüchten aus L'Equipe, dass sie auf 2028/29 verschoben werden könnte.

Am Mittwoch gab LDLC ASVEL Villeurbanne in Lyon bekannt, dass sie eine Vereinbarung unterzeichnet haben, um der EuroLeague treu zu bleiben. Der französische Klub unterzeichnete denselben Vertrag wie zehn weitere der 13 Hauptmannschaften/Aktionäre des Wettbewerbs: Efes, Baskonia, Barcelona, Maccabi, Olimpia Mailand, Olympiakos, Panathinaikos, Bayern München, Zalguiris Kaunasand CSKA.

ASVEL-Präsident, der ehemalige NBA-Spieler Tony Parker, sagte zu L'Equipe, dass sie in die NBA Europe einsteigen wollen und glauben, dass es irgendwann passieren wird, aber die Euroleague noch nicht verlassen wollen. "Wir wollen alles tun, um die beiden Ligen enger zusammenzubringen, und wir glauben, dass wir eine grundlegende Rolle zu spielen haben. Aber wenn wir jetzt einfach mit der NBA umgehen, ohne weitere Entwicklung, werden wir nichts aufbauen können. Der einzige Weg, eine starke Liga zu haben, ist, die beste Liga zu haben."

Der Fall von ASVEL ist vielleicht überraschend, denn sie sind erst seit 2019 in der Euroleague, gehören jedes Jahr zu den schlechtesten Teams (nur achte Siege in 38 Spielen in dieser Saison) und wurden von der Euroleague bedroht, weil sie ein viel geringeres Gehalt haben (4,55 Millionen Euro) als das von der Liga geforderte Mindestgehalt (5,85 Millionen).

Laut AS wurde erwartet, dass ASVEL die Euroleague verlassen und der FIBA Champions League (der dritten europäischen Liga) beitreten würde, als Zwischenschritt vor dem NBA-Wechsel, doch die Unsicherheit des NBA-Projekts, insbesondere in Bezug auf Finanzierung und Teams, führte dazu, dass sie einen 10-Jahres-Vertrag mit Euroleague unterzeichneten, mit einer Ausstiegsklausel von 10 Millionen, falls sie sich vor 2036 entscheiden.

Real Madrid, letztes Team, das weiterhin NBA Europe verpflichtet ist

Mit ASVEL haben 11 der 13 Teams, die auch Hauptaktionäre der Euroleague sind, dem Wettbewerb die Treue zugesagt und den 10-Jahres-Vertrag unterschrieben. Nur Fenerbahçe und Real Madrid haben es nicht unterschrieben, und laut Marca hat Fenerbahçe Berichten zufolge der Euroleague zugesagt, dass sie sich für die Euroleague entscheiden werden, wenn ihr Wahlprozess abgeschlossen ist.

Damit bleibt Real Madrid das einzige Team, das bereit ist, die Euroleague sofort zu verlassen und sich dem NBA-Europa-Projekt verpflichtet hat, das bisher kein Interesse der besten und etablierten Basketballteams des alten Kontinents geweckt hat. Das könnte bedeuten, dass selbst wenn Real Madrid nächste Saison als "Wild Card" in der Euroleague spielen darf, sie keine Aktionäre mehr sind und viel Geld an Einnahmen verlieren würden... oder schlimmer noch, der FIBA Champions League beitreten, während man auf den Start der NBA Europe in ein oder zwei Jahren wartet, was sie gegen deutlich niedriger eingestufte Vereine stellen würde, was ihre Fans verärgern würde.

Dies hat wieder Vergleiche mit dem gescheiterten 'Super-League'-Fußballprojekt hervorgebracht, einem Versuch, die UEFA Champions League herauszufordern, der jedoch jegliche Unterstützung anderer Vereine verlor. Es ist ironisch, denn derzeit steht Real Madrid im EuroLeague-Final Four und strebt an, in dieser Saison den rekordverdächtigen 12. Euroleague-Titel zu gewinnen.