Real Madrid bestätigt offiziell den vierten Transfer des Sommers: Rechtsverteidiger Denzel Dumfries

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Real Madrid hat offiziell die Verpflichtung des niederländischen Spielers Denzel Dumfries bekannt gegeben. Über einen Monat nachdem Fabrizio Romano erstmals berichtet hatte, noch vor den Präsidentschaftswahlen in Real Madrid, wurde die offizielle Ankündigung gemacht: "Real Madrid C.F. und Inter Mailand haben sich auf den Transfer von Spieler Denzel Dumfries geeinigt, der für die nächsten vier Spielzeiten mit unserem Verein verbunden sein wird, bis zum 30. Juni. 2030". Berichten zufolge wird Madrid dem italienischen Klub 20 Millionen Euro zahlen.

Dumfries spielt seit 2021 für Inter Milan und wird den Ausstieg des Rechtsverteidigers Dani Carvajal wettmachen. Nun liegt es an Mourinho zu entscheiden, wer auf dieser Position der Stammspieler sein wird: Dumfries oder Trent Alexander-Arnold.

Der weiße Klub hat nun alle vier gemeldeten Neuzugänge in diesem Sommer bestätigt: Marc Cucurella, Bernardo Silva und Ibrahima Konaté. Es wird gemunkelt, dass es noch mehr geben wird, vermutlich nach dem Ende der Weltmeisterschaft in genau zwei Wochen ausgehandelt und angekündigt, aber trotz Berichten bestritt der Verein offiziell vor zwei Tagen, dass er Interesse an der Verpflichtung des Mittelfeldspielers Enzo Fernández von Chelsea hat...