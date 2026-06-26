Real Madrid bestätigt den Abgang von Dani Ceballos, der auf ein Gehalt für ein Jahr verzichtet

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Real Madrid hat offiziell den Abgang von Dani Ceballos bekannt gegeben, dem Mittelfeldspieler, der ein Jahr früher als sein aktueller Vertrag ausscheiden wird, und damit auf das Gehalt für das letzte Jahr verzichtet.

Ceballos, 29, wechselte 2017 von Real Betis zu Real Madrid und verbrachte zwei Jahre auf Leihbasis bei Arsenal. In dieser Zeit gewann er drei Champions-League-Titel, 2018, 2022 und 2024, zwei Ligatitel und einen spanischen Pokal, doch obwohl er 215 Spiele bestritt, wurde er nie ein regelmäßiger Stammspieler bei den Trainern, mit denen er arbeitete, darunter Zinedine Zidane in zwei Phasen und Carlo Ancelotti, obwohl seine Bedeutung in seiner letzten Saison bei Ancelotti wuchs. in seinen letzten Monaten beim Verein stieg er erneut von Arbeloa ab.

In den sieben Spielzeiten, in denen er Teil der ersten Mannschaft war, bestritt er 215 Spiele und gewann 16 Titel: 3 Europapokal, 4 Vereins-Weltmeisterschaften, 3 Supercups, 2 spanische Ligen, 1 Copa del Rey und 3 spanische Supercups.

"Ich gehe mit dem inneren Gefühl, alles für dieses Abzeichen gegeben zu haben, diese Farben mit Stolz und ganzem Herzen verteidigt zu haben, und mit Erinnerungen, die mir ein Leben lang begleiten werden. Real Madrid wird immer ein Teil von mir sein und ich werde immer dankbar sein", schrieb Ceballos in einem Brief.

Seine Zukunft ist ungewiss: Es wurde gemunkelt, dass er zu seinem Jugendverein Betis zurückkehren würde, doch der sevillanische Klub wird sein Gehalt bei Real Madrid wahrscheinlich nicht erreichen, das laut AS etwa 5 Millionen beträgt.