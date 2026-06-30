Real Madrid Basketball "stiehlt" Trainer Pedro Martínez von Valencia Basket

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Nach einer Saison ohne Trophäen, zum ersten Mal seit 2011, hat Real Madrid Basketball beschlossen, den Vertrag mit Sergio Scariolo, dem ehemaligen Trainer der spanischen Nationalmannschaft, zu beenden und Pedro Martínez, den Trainer von Valencia Basket, zu engagieren, der das orange Team nach zwei Spielzeiten während seiner zweiten Amtszeit verlassen wird.

Laut As zog die Idee, Real Madrid zu trainieren, Martínez an, da es sein erstes Mal in einem "großen" Team sein würde, nachdem er zwei Stationen in Valencia gespielt hatte (zuerst zwischen 2015 und 2017, als er auch Valencias einzigen weiteren Meistertitel gewann) und außerdem in Baskonia, Gran Canaria und Manresa gespielt hatte. Es war jedoch ein Rückschlag für Valencia, das versuchte, seinen Abgang mit einem Gegenangebot zu verhindern, doch Martínez wird überzeugt, zu Real Madrid zu wechseln, und der weiße Klub zahlt eine Entlassungsklausel von einer Million Euro. Madrid zahlt außerdem Scariolo eine Entschädigung von fünf Millionen Euro, weil dieser den Vertrag mit noch zwei verbleibenden Spielzeiten gebrochen hat.

Mit Martínez erreichte Valencia Basket eine historische Teilnahme am EuroLeague Final Four, gewann den spanischen Supercup und letzte Woche die Liga ACB, indem sie Barça im Finale mit 3:1 besiegten. Er erhielt außerdem die Auszeichnung als bester Trainer der Saison.