Real Madrid arbeitet Berichten zufolge an einer weiteren wichtigen Verpflichtung für die Abwehr, die von Inter Mailand kommt

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Real Madrid ist mit den Neuzugängen noch nicht fertig, und neue Gerüchte deuten auf eine weitere wichtige Verstärkung in der Abwehr hin, nach den bestätigten Neuzugängen von Marc Cucurella und Ibrahima Konaté. Wie Denzel Dumfries, der gerade seine Koffer gepackt hat, nachdem er von der Weltmeisterschaft gegen Marokko ausgeschieden ist – stark gemunkelt über Real Madrid, aber noch nicht offiziell bestätigt – wäre es ein weiterer Spieler von Inter Mailand, Alessandro Bastoni.

Der Innenverteidiger, seit 2017 ein fester Bestandteil von Inter Mailand nach zwei Spielzeiten auf Leihbasis bei Atalanta und Parma, gilt laut AS als nächstes Ziel des weißen Klubs, ein Transfer, der rund 60 Millionen Euro kosten könnte und sowohl von dem Spieler, der zu Madrid wechseln möchte, als auch von Inter Mailand zugestimmt hat. die laut AS eine "ausgezeichnete" institutionelle Beziehung zu Real Madrid haben und dem Spieler die Tür geöffnet haben.

Das spanische Medium berichtet jedoch, dass sich die Situation "fast täglich ändert" und nicht bald gelöst werden wird, und ein Beispiel: Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund klang wie ein Ziel von Real Madrid, aber nach seiner Verletzung ist dieser Deal nun geplatzt.

Laut AS verhandelte Bastoni zunächst mit Barcelona, aber das war, bevor er wusste, dass José Mourinho nächste Saison zu Real Madrid zurückkehren würde, was ihn dazu verleitet, "alles auf Eis zu legen" und auf den Anruf von Florentino Pérez zu warten...