Reaktionen der Staatschefs, deren Länder von Trumps mit Grönland verbundenen Zöllen ins Visier genommen wurden

Am Samstag kündigte Trump Pläne an, neue Zölle auf eine Gruppe europäischer Länder zu erheben, wobei die Maßnahmen mit seiner Forderung verknüpft wurden, dass die Vereinigten Staaten Grönland kaufen dürfen. Kurz darauf reagierten Führungspersönlichkeiten in ganz Europa. Wir haben diese Reaktionen zusammengetragen, und im Folgenden finden Sie die Antworten der acht europäischen Staats- und Regierungschefs, deren Länder direkt von den vorgeschlagenen Zöllen ins Visier genommen wurden.

Dänemark:

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...

Schweden (Ulf Kristersson):

Wir werden uns nicht erpressen lassen. Nur Dänemark und Grönland entscheiden über Angelegenheiten, die Dänemark und Grönland betreffen. Ich werde immer für mein Land und für unsere verbündeten Nachbarn einstehen. Dies ist ein EU-Problem, das viel mehr Länder betrifft als diejenigen, die derzeit herausgegriffen werden. Schweden führt derzeit intensive Gespräche mit anderen EU-Ländern, Norwegen und dem Vereinigten Königreich über eine koordinierte Reaktion.

Norwegen (Jonas Gahr Støre):

Bedrohungen haben unter Verbündeten keinen Platz. Norwegens Position ist fest: Grönland gehört zum Königreich Dänemark. Norwegen unterstützt die Souveränität des Königreichs Dänemark voll und ganz. In der NATO herrscht breite Einigkeit über die Notwendigkeit, die Sicherheit in der Arktis, auch in Grönland, zu stärken.

Finnland (Alexander Stubb):

Unter Verbündeten werden Probleme am besten durch Diskussion gelöst, nicht durch Druck.

Die Stärkung der arktischen Sicherheit zusammen mit den Verbündeten ist für Finnland sehr wichtig. Dies ist auch der Zweck der von Dänemarken geführten und alliierten koordinierten Aktionen in Grönland.

Europäische Länder stehen vereint. Wir betonen die Prinzipien der territorialen Integrität und Souveränität. Wir unterstützen Dänemark und Grönland.

Der Dialog mit den Vereinigten Staaten wird fortgesetzt. Zölle würden die transatlantische Beziehung untergraben und eine gefährliche Abwärtsspirale riskieren.

Frankreich (Emmanuel Macron):

Frankreich verpflichtet sich zur Souveränität und Unabhängigkeit der Nationen, sowohl in Europa als auch anderswo. Das leitet unsere Entscheidungen. Sie untermauert unser Engagement gegenüber den Vereinten Nationen und ihrer Charta.

Auf dieser Grundlage unterstützen und werden wir die Ukraine weiterhin unterstützen, und wir haben eine Koalition der Bereiten für einen robusten und dauerhaften Frieden aufgebaut, um diese Prinzipien und unsere Sicherheit zu verteidigen.

Auf dieser Grundlage beschlossen wir auch, an der von Dänemark in Grönland organisierten Übung teilzunehmen. Wir übernehmen diese Entscheidung voll und ganz, denn die Sicherheit in der Arktis und an den äußeren Rändern unseres Europas steht auf dem Spiel.

Keine Einschüchterung oder Bedrohung wird uns beeinflussen – weder in der Ukraine, noch in Grönland, noch irgendwo sonst auf der Welt, wenn wir mit solchen Situationen konfrontiert sind.

Zolldrohungen sind inakzeptabel und haben in diesem Zusammenhang keinen Platz. Europäer werden einheitlich und koordiniert reagieren, falls sie bestätigt werden. Wir werden sicherstellen, dass die europäische Souveränität gewahrt wird.

In diesem Geist werde ich mit unseren europäischen Partnern zusammenarbeiten.

Deutschland:

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...

Niederlande:

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...

Vereinigtes Königreich (Keir Starmer):

Unsere Position zu Grönland ist sehr klar – es gehört zum Königreich Dänemark und seine Zukunft liegt in Sachen der Grönländer und Dänen.

Wir haben auch klargestellt, dass die arktische Sicherheit für die gesamte NATO und die Verbündeten gemeinsam mehr tun sollten, um die Bedrohung durch Russland in verschiedenen Teilen der Arktis zu bekämpfen.

Zölle auf Verbündete zu erheben, um die kollektive Sicherheit der NATO-Verbündeten zu gewährleisten, ist völlig falsch. Wir werden dies natürlich direkt mit der US-Regierung verfolgen.