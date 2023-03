Ready or Not Schöpfer "würden es lieben", eine Fortsetzung zu machen

HQ

Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett sind nach dem wunderbaren Ready or Not, das sowohl in den Medien als auch an den Kinokassen ein großer Hit wurde, zu einem wirklich großen Duo in der Horror-Community geworden. Dies führte schließlich dazu, dass sie letztes Jahr Scream und jetzt auch Scream VI Regie führten.

Aber die Leute fordern immer noch eine Rückkehr zu Ready or Not, um zu sehen, was mit Samara Weavings Charakter passiert, der nur heiraten wollte, als er in einem schrecklichen Versteckspiel endet. Glücklicherweise scheinen Bettinelli-Olpin und Gillett dafür sehr offen zu sein. Als ComicBook.com nach einer Fortsetzung gefragt wurden und ob sie sie machen wollten, antwortete Bettinelli-Olpin:

"Das ist die Hoffnung. Wir würden gerne."

Hast du Ready or Not gesehen und wie interessiert bist du an einer Fortsetzung?