Ready or Not ist jetzt ein Zwei-Millionen-Seller auf der Konsole

Es scheint, als hätte Void Interactive genau das geliefert, wonach die Fans in Ready or Not gesucht haben. Das Spiel ist bereits ein immenser Erfolg auf dem PC und hat allein auf der Plattform fast 10 Millionen Exemplare ausgeliefert, aber die Konsolen fangen an, aufzuholen, denn innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung auf PS5 und Xbox Series X/S wurde enthüllt, dass Ready or Not eine Million Einheiten auf Konsolen verkauft hat, worauf es weiter aufgebaut hat.

Jetzt wurde bestätigt, dass Ready or Not ein Zwei-Millionen-Seller auf Konsolen ist, eine Leistung, die in weniger als zwei Wochen erreicht wurde. Damit ist der taktische Shooter eine der größten Erfolgsgeschichten des Jahres, und wir sollten damit rechnen, dass in naher Zukunft weitere Meilensteine erreicht werden, da die Mundpropaganda die Verkäufe weiter ankurbelt.

James Rodriguez, CEO von Void, sagte über die Verkaufsleistung: "Vielen Dank an die Spieler, dass sie erschienen sind, hart gespielt und Ordnung ins Chaos gebracht haben. Dem VOID-Entwicklerteam für die Entwicklung dessen, was wir für den Inbegriff des taktischen Ego-Shooters unserer Ära halten – und unseren Freunden und Partnern, die uns geholfen haben, RON auf die Konsole zu bringen. Weitere Updates und Inhalte in Kürze."

Hast du schon Ready or Not gespielt?