Ready or Not hat sich mittlerweile über neun Millionen Mal verkauft

HQ

Diesen Sommer bringt Entwickler Void Interactive seinen Taktik-Shooter Ready or Not auf Konsolen. Aber bevor es soweit ist, hat das Studio nun bestätigt, dass das Spiel auf Steam weiterhin unglaublich gut abschneidet, indem es kürzlich den sehr beeindruckenden Meilenstein von über neun Millionen verkauften Exemplaren im Store von Valve übertroffen hat.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass Ready or Not jetzt neun Millionen Mal verkauft wurde und dass es sich "schnell 10 Millionen Einheiten auf Lebenszeit nähert".

CEO Julio Rodriguez sagte zu dieser erstaunlichen Leistung: "Unser Flaggschiff-Taktik-Shooter Ready or Not erreicht einen großen neuen Meilenstein: Wir kommen diesen Sommer offiziell auf PlayStation und Xbox. Da wir uns 10 Millionen verkauften Einheiten auf Steam nähern, freuen wir uns sehr, das Erlebnis Konsolenspielern auf der ganzen Welt zu bieten."

Zweifellos wird die Einführung von Ready or Not auf Konsolen auch zu einem Zustrom von Verkäufen führen, was bedeutet, dass es nicht verrückt wäre zu hören, dass das Spiel bis zum Ende des Jahres immer näher an 15 Millionen verkaufte Einheiten heranrückt.