Ready or Not Fortsetzung hat einen "verdammten Knaller" von einem Drehbuch

Ready or Not gilt weithin als einer der besten Horror-/Thriller der letzten Zeit. Der Film aus dem Jahr 2019 mit Samara Weaving in der Hauptrolle als frisch verheiratete Frau, die in ihrer Hochzeitsnacht von ihren reichen Schwiegereltern gejagt wird, spielte an den Kinokassen fast das Zehnfache seines ursprünglichen Budgets ein.

Wie die Regisseure Tyler Gillett und Matt Bettinelli-Olpin gegenüber Entertainment Weekly bestätigt haben, steht nun eine Fortsetzung in den Startlöchern. "Es wird gerade herausgefunden" sagte Gillett. "Das ist es, was wir sagen werden: Ready or Not 2 wird herausgefunden. Was wir sagen können, ist, dass es ein Drehbuch gibt, das ein absoluter Knaller von einer Fortsetzung ist. Und wie auch immer es gemacht wird und in welcher Funktion auch immer wir dabei helfen, es zu machen, wir sind so aufgeregt, dass es passiert. Dieser Film ist in vielerlei Hinsicht wirklich die Liebe unseres kreativen Lebens."

Es scheint, als würden wir nur auf ein offizielles Wort warten, um grünes Licht für das Projekt zu erhalten. Wenn man bedenkt, wie erfolgreich der letzte Film war und wie schnell diese Horrorfilme normalerweise gedreht werden können, ist es überraschend, dass wir noch keine Fortsetzung gesehen haben. Um Himmels willen haben wir bereits Blood & Honey 2.