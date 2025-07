Ready or Not erweist sich als Riesenerfolg auf der Konsole: 1 Million verkaufte Exemplare in 4 Tagen

HQ

Wir waren ziemlich beeindruckt von Ready or Not bei jedem Male, in dem wir es ausprobieren konnten. Ob im Early-Access-Format oder in der Version 1.0, jedes Mal, wenn wir das Spiel gespielt haben, waren wir zufrieden mit dem, was Void Interactive geliefert hat. Konsolenspieler sind sich da eindeutig einig.

Wir sagen das, weil der Entwickler jetzt enthüllt hat, dass Ready or Not bereits ein Millionenseller auf der Konsole geworden ist. Dies ist besonders beeindruckend, da das Spiel diesen Meilenstein in nur vier Tagen erreicht hat, was zeigt, dass das Interesse an dem Projekt sehr groß war.

Julio Rodriguez, CEO von Void, sagte über diese Leistung: "Als wir Ready or Not auf dem PC veröffentlicht haben, dauerte es etwa 36 Tage, um 1 Million verkaufte Einheiten zu erreichen. Auf der Konsole dauerte es etwa 3,6 Tage. Ich bin unglaublich stolz auf das Team und das, was wir gemeinsam erreicht haben. Es ist ein großer Moment – und einer, den wir nicht als selbstverständlich ansehen."

Zum Vergleich: Dies hat die Lebenszeitverkäufe des Spiels auf über 10 Millionen erhöht, was noch mehr beweist, dass das Interesse an diesem spannenden und herausfordernden Shooter sehr groß ist.

Hast du schon Ready or Not gespielt, und wenn ja, auf welcher Plattform?