Ready or Not erscheint nächsten Monat auf PS5 und Xbox Series X/S

HQ

Vor einiger Zeit enthüllte Void Interactive, dass der Taktik-Shooter Ready or Not irgendwann in diesem Sommer auf Konsolen erscheinen und damit eine Periode der PC-Exklusivität beenden würde. Als diese Ankündigung gemacht wurde, wurde uns nie das feste und genaue Veröffentlichungsdatum für die PS5- und Xbox Series X/S -Editionen mitgeteilt, aber wir wissen es jetzt.

In einem kürzlich veröffentlichten Trailer wurde enthüllt, dass Ready or Not am 15. Juli 2025 auf Konsolen erscheinen wird. Diese Version bietet die komplette Einzelspielerkampagne mit 18 Missionen, zwei neue Missionen, zwei DLCs, zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten und sogar Vorbesteller-Boni, über die ihr hier mehr lesen könnt.

Der General Manager des Studios von Void, Chris Stone, sagte über die Einführung von Ready or Not auf Konsolen: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für alle, die an der Entwicklung von Ready or Not beteiligt sind, von unserer anfänglichen Entwicklungsphase über die Early-Access-Tage bis hin zu PC 1.0 und jetzt Konsolen. Unsere großartige Community hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, dieses nächste Kapitel für Ready or Not zu gestalten, und wir wären nicht hier ohne ihr wertvolles Feedback in allen Phasen der Entwicklung. Wir können es kaum erwarten, unser brandneues Konsolenpublikum in Los Suenos willkommen zu heißen und diesen Sommer an ihrer Begeisterung teilzuhaben."

Den neuesten Trailer zu Ready or Not auf Konsolen könnt ihr unten sehen.