Ready or Not erscheint diesen Sommer für Konsolen

HQ

Im Rahmen der Galaxies Showcase hat Entwickler Void Interactive gerade bekannt gegeben, dass er plant, den taktischen Shooter Ready or Not diesen Sommer auf PS5 und Xbox Series X/S zu bringen. Das feste Datum wird noch nicht genannt, aber der Inhalt dieser Konsolenausgabe wurde erklärt, und es wird im Grunde die gesamte PC-Version mit einer kleinen Menge neuer Inhalte sein, die am selben Tag auch für die PC-Ausgabe erscheinen wird.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass die Konsolenversion 20 kooperative Einzelspieler- oder Online-Missionen sowie zwei neue Missionen bieten wird, die aus dem kostenlosen DLC-Update Stories from Los Suenos stammen, das am selben Tag veröffentlicht wird. Die Konsolenversion bietet auch die Möglichkeit, die beiden bestehenden kostenpflichtigen DLCs zu kaufen, die weitere sechs Level hinzufügen (entweder durch die teurere Deluxe-Edition oder durch den separaten Kauf), sowie eine Reihe von Anpassungsoptionen für Fans, um ihr SWAT-Team nach Belieben auszustatten.

Für die Konsolen-Fans, die sich frühzeitig ein Exemplar des Spiels sichern möchten, wird es einen Vorbestellerbonus geben, der den Zugang zum M32A1-Granatwerfer, der MK-V-Pistole und der 590M-Schrotflinte ermöglicht, wobei alle drei allen PC-Besitzern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Ready or Not wird sowohl physisch als auch digital auf Konsolen erscheinen, wobei die Standard- und Day-One-Edition des Spiels für 49,99 $ / 44,99 £ / 49,99 € und die Deluxe-Version 69,99 $ / 69,99 € / 59,99 £ kosten wird.

Wirst du Ready or Not auf der Konsole spielen?