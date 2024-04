Ready or Not -Entwickler bestätigt, dass es kürzlich gehackt wurde

HQ

Kürzlich wurde berichtet, dass Void Interactive, der Entwickler von Ready or Not, einen massiven Hack erlitten hat, bei dem rund 4 TB an Daten abgerufen und gestohlen wurden, einschließlich des gesamten Quellcodes des taktischen Shooters. Dies wurde inzwischen vom Studio bestätigt, da in einem Brief an Kotaku Void Interactive bestätigt wird, dass ein Hack stattgefunden hat, aber dass er nicht so schwerwiegend war wie befürchtet.

Insbesondere wird erwähnt, dass zwar auf einen Teil des Quellcodes des Spiels zugegriffen wurde, sowie auf einige Screenshots von bevorstehenden Projekten des Entwicklers, aber während des Hacks keine Benutzer- oder Mitarbeiterinformationen gestohlen wurden.

Void Interactive ausdrücklich erwähnt: "Die Angreifer waren in der Lage, Screenshots von projekt- und unternehmensbezogenen Informationen auf höchster Ebene zu erhalten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich dabei nicht um einen Verlust sensibler Daten handelt."

Auf die Frage, warum der Hack überhaupt stattgefunden hat, erwähnte Void Interactive, dass es sich um "kritische Schwachstellen" in der Benutzeroberfläche der TeamCity-Cloud-Dienste handelte, aber dass eine Untersuchung noch im Gange ist.