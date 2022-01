Ready or Not - Early-Access-Impressionen

HQ

Kurz vor Weihnachten lieferte Void Interactive den Taktik-Shooter Ready or Not via Steam im Early Access aus. In diesem Actionspiel müssen wir eine SWAT-Einheit anführen und sie in gefährliche Szenarien schicken, um Bedrohungen auszuschalten, ohne dass es dabei zu Verlusten unter den Zivilisten oder unseren eigenen Leuten kommt. Oberflächlich betrachtet erinnerte mich das Spiel natürlich an Rainbow Six: Siege, aber Ready or Not ist tatsächlich deutlich herausfordernder und es braucht viel Geduld und Strategie, um die Szenarien zu meistern.

Als großer Fan von Ego-Shootern, insbesondere solchen, die schnelle Reflexe erfordern, hat mich Ready or Not sofort interessiert und ich war gespannt, wie weit mich meine Erfahrung aus anderen Shootern hier tragen würde. Die grundsätzliche Steuerung, das Gunplay und etliche Mechaniken ähneln anderen Spielen im FPS-Genre, das dürfte niemanden überraschen. Doch während ihr in anderen Shootern herumrennen und euch auf eure Reflex verlassen könnt, um ein Feuergefecht für euch zu entscheiden, geht das in Ready or Not schon allein deswegen nicht, weil ihr euch wesentlich schwerfälliger und langsamer bewegt. Einfach drauflos zu stiefeln bedeutet in diese Game den sicheren Untergang.

HQ

Werbung:

Das Spiel möchte eine realistische Interpretation moderner SWAT-Einsätze sein und deshalb solltet ihr euch so verhalten, als würde hinter jeder Ecke ein Terrorist mit Schrotflinte lauern. Jede Tür könnte mit explosiven Fallen versehen sein und nicht einmal den Zivilisten kann man vertrauen, da man nie weiß, ob sich in Wahrheit nicht ein getarnter Terrorist unter ihnen befindet. Das ist wirklich furchteinflößend, wenn ihr jede Situation zwei- oder besser dreifach überprüfen müsst, bevor ihr irgendetwas unternehmt. Ich kann euch eines garantieren: Die eine Tür, die ihr nicht kontrolliert habt, ist mit Sicherheit vermint.

Das ist für sich schon eine gigantische Herausforderung, aber euer Squad muss die Lage auch so schnell wie möglich unter Kontrolle bringen. Ihr solltet sehr zielstrebig vorgehen und deshalb müsst ihr präzise kommunizieren und Kommandos ohne zu zögern befolgen, während ihr euch durch die verschiedenen Level arbeitet. In einigen Arealen, wie dem Wenderly-Hills-Hotel, müssen etliche Räume geklärt werden, ehe ihr die Zivilisten gerettet und die Terroristen ausgeschaltet habt. Es gibt auch offenere Szenarien, wie die 4U-Tankstelle, wo die Kämpfe auf engstem Raum durch die ständige Bedrohung aus der Distanz ersetzt werden. In Ready or Not müsst ihr euch immer wieder neu an die jeweilige Situation anpassen.

Werbung:

Wenn ihr allein spielt, dann gebt ihr euren KI-Kollegen Anweisungen und lasst sie Türen öffnen, Räume mit Blendgranaten sichern und vorrücken, um jedwede Bedrohung auszuschalten. Man könnte glauben, dass die KI die ganze Arbeit erledigt, aber ihr habt nur begrenzte Ausrüstung dabei und müsst sicherstellen, dass ihr sie nicht verschwendet. Schätzt ihr die Situation falsch ein, dann schickt ihr eure Leute vielleicht in eine Falle und ein totes Teammitglied macht sich in eurer Akte gar nicht gut.

Außerdem: Gebt ihr eurem KI-Team keine Befehle, bleiben sie zurück. Wenn ihr also alleine vorprescht und unter Druck geratet, dann kann es dauern, bis ihr Unterstützung bekommt - was dann vermutlich eh zu spät wäre. Teamarbeit und methodisches Vorgehen sind also überlebenswichtig und das müssen alle Teilnehmer der Partie gelernt haben.

Ready or Not ist kein Spiel für Hasenfüße, aber Shooter-Fans können sich den Titel ruhig etwas genauer ansehen. Das Spiel bringt euch an eure Grenzen, denn man muss vorsichtig und mit viel Geduld vorgehen, um die fordernden Szenarios zu überstehen. Wenn euch die Herausforderung reizt, dann dürfte euch Ready or Not aber auf eine Art und Weise unterhalten, die für das FPS-Genre in letzter Zeit selten geworden ist.

Werbung: