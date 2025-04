Ready or Not: Die Produktion von Here I Come hat offiziell begonnen

Gute Nachrichten für alle Horror-Fans. Variety berichtet, dass die Dreharbeiten zur Fortsetzung von Ready or Not gestern nach einer langen Vorbereitungsphase und Gerüchten begonnen haben. Der Film trägt den treffenden Titel Ready or Not: Here I Come, und praktisch die gesamte Besetzung (einschließlich der Hauptdarstellerin Samara Weaving) ist bestätigt, dass sie zurückkehren wird.

Aber es wird natürlich einige neue Gesichter geben, und via Threads wird nun enthüllt, dass Sarah Michelle Gellar und Elijah Wood beide auftreten werden. Wann der Film Premiere feiern wird, ist noch nicht bekannt, aber es wird wahrscheinlich im Jahr 2026 sein.

Was hältst du vom Original Ready or Not aus dem Jahr 2019?