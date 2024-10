Ready or Not bekommt eine Fortsetzung

Samara Weaving hatte ihren großen Durchbruch, als sie ab 2019 in Ready or Not mitspielte und seitdem in Filmen wie Babylon, Scream VI und Snake Eyes: G.I. Joe Origins mitspielte. Es besteht kein Zweifel, dass wir in Zukunft noch viel mehr von Weaving sehen werden, und tatsächlich werden wir sie wieder in ihrer Rolle als Grace sehen, wenn Ready or Not 2 Premiere hat. Die Produktionsfirma Radio Silence hat nun bestätigt, dass eine Fortsetzung kommt, und Samara Weaving wird ein Teil davon sein. Hier ist, was sie zuvor über eine mögliche Fortsetzung zu sagen hatte:

"Ich bin voll dabei. Ich glaube, wir sind alle dabei, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind alle dabei... Ich weiß nicht, ob wir schon einmal die Hand geschüttelt haben, aber so ziemlich. Wir haben uns die Hand geschüttelt, aber wir haben uns nicht die Hände geschnitten und unser Blut aneinander gerieben."