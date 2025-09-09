Ready or Not auf Konsolen weiterhin erfolgreich: Mehr als 3 Millionen verkaufte Exemplare auf PlayStation und Xbox

HQ

Seit seiner Veröffentlichung als Early-Access-Titel hat sich Ready or Not von Void Interactive als großer Hit bei den Fans erwiesen. Im Laufe der Jahre und bis zur Veröffentlichung von 1.0 hat sich das Spiel millionenfach verkauft, bis zu dem Punkt, an dem es jetzt satte 13 Millionen Exemplare ausgeliefert hat.

Dieser Erfolg ist zum Teil auf das Konsolenpublikum des Spiels zurückzuführen, denn seit seinem Debüt auf PlayStation und Xbox in diesem Sommer hat es bereits drei Millionen Einheiten auf den Plattformen bewegt und sich seit dem 30. Juli, als es die Zwei-Millionen-Marke erreichte, um weitere eine Million verkaufter Exemplare verbessert.

Die Frage ist nun, wie weit dieses Spiel noch gehen kann und wann es den Meilenstein von vier Millionen verkauften Exemplaren auf der Konsole überschreiten wird.