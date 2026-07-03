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Ready or Not 2: Here I Come

Ready or Not 2: Here I Come ist jetzt über Disney + verfügbar.

Die Horror-Fortsetzung hat offiziell ihr Streaming-Debüt gefeiert.

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Neben der Premiere der zweiten Staffel von X-Men '97 auf Disney+ wurden Abonnenten der Streaming-Plattform nun auch mit einer weiteren Überraschungsergänzung verwöhnt. Es wurde bekannt gegeben, dass die Horror-Fortsetzung Ready or Not 2: Here I Come durch die Hulu-Kollaboration zu Disney+ hinzugefügt wurde, sodass Sie die von Samara Weaving inszenierte Fortsetzung bequem von zu Hause aus ansehen können, nachdem sie im März im Kino startet.

Für mehr von Ready or Not 2: Here I Come haben wir den Film rezensiert und unsere Zeit damit genossen, wie Sie in unserer speziellen Analyse vollständig sehen können.

Abgesehen davon, was Disney+-Fans in den kommenden Wochen erwarten können, wird The Devil Wears Prada 2 bald auf der Plattform erscheinen, gefolgt eine Woche später von Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi.

Ready or Not 2: Here I Come

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