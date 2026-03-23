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Es gibt nur wenige Dinge, die besser sind als ein wirklich unterhaltsamer Horrorfilm, bei dem die Puzzleteile zu einem Mosaik zusammenkommen, das weitaus schöner ist, als seine einzelnen Teile vermuten lassen. Eine klare Prämisse, eine gute Scream Queen, echte Überraschungen und ein Hauch von Selbstbewusstsein bewirken oft viel, genau wie in Ready or Not. Aus unklaren Gründen mussten wir unangemessen lange auf die Fortsetzung warten, aber nach sieben Jahren haben uns das Horror-Duo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett nun zur Premiere eingeladen.

Kathryn Newton spielt Graces Schwester und hat eine viel optimistischere Persönlichkeit. // Searchlight Pictures

Ihre neue Geschichte setzt genau dort an, wo der Vorgänger aufgehört hat, und lässt uns eine zerstörte Grace Le Domas kennenlernen (oder sollten wir sie nochmal MacCaullay nennen?), die aus dem brennenden Gebäude taumelt, in dem im Vorgänger Verstecken gespielt wurde. Wie erklärt man der Polizei und der weiteren Familie alles, was passiert ist? Wir erfahren es früh, als Graces Schwester Faith MacCaullay auftaucht. Ihre Geschichte ist eindeutig von Verrat und Konflikten geprägt, aber sie haben keine Zeit, ihre Probleme zu lösen, bevor sie schnell in eine weitere Spielrunde verwickelt werden.

Um zu erklären, wie das nach Graces so klaren Sieg im ersten Film weitergehen kann, wurde diesmal ein kleineres Universum um die Geschichte herum aufgebaut. Nun ist stattdessen etwas viel Größeres im Gange, was bedeutet, dass eine neue, bunte Gruppe von Satanisten auftaucht, um Grace auf der Suche nach Macht zu töten.

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Ich bin mir sehr unsicher, ob Ready or Not 2: Here I Come wirklich davon profitiert, dass die ansonsten recht enge und zurückhaltende Geschichte plötzlich Teil von etwas Globalem ist, aber zum Glück beeinflusst das den Film kaum. Dies ist stattdessen Samara Weavings Film; sie ist, wenn möglich, diesmal sogar noch besser als Grace und wird zudem von hervorragenden Nebendarstellern unterstützt, wobei insbesondere Elijah Wood und Sarah Michelle Gellar für Rollen, die wie auf sie zugeschnitten wirken, erwähnt werden sollten.

Es dauert nicht lange, bis Menschen auf wirklich gewaltsame Weise sterben und Grace sogar ihre widerwillige Schwester ins Spiel bringt. Die beiden streiten ständig auf unerwartet rohe und hasserfüllte Weise, was die Stimmung auflockert, obwohl es in manchen Szenen einen "Buddy Cop"-Charakter annimmt, da sie ebenfalls sehr unterschiedliche Persönlichkeiten bekommen haben.

Diesmal wurde ein viel größeres Universum um Ready or Not herum etabliert, das dadurch etwas von seinem Charme verliert. // Searchlight Pictures

Danach geht die Action zügig voran, bietet ebenso viel Lachen wie Schrecken, und die Vielzahl bunter Gegner sorgt dafür, dass es sich immer abwechslungsreich anfühlt. Wenn ich jedoch auf eine Schwäche hinweisen müsste, dann, dass Grace und Faith etwas zu oft durch unwahrscheinliches Glück oder unwahrscheinliche Ungeschicklichkeit entkommen, und die Deus-ex-Machina-Lösung war nie etwas, das mir besonders gefallen hat.

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Glücklicherweise unterhält der Film einen bis zum Ende, und letztlich ist dies ein guter Horrorfilm, den ich noch mehr geschätzt hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es einen Vorgänger gibt, der ein bisschen schärfer ist. Ich vermute, dass dies nicht der letzte Film der Reihe sein wird, und die Tatsache, dass ich mich immer noch über einen dritten Teil freuen würde, bestätigt, dass Horror-Fans diesem Film eine Chance geben sollten.

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