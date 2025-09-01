Ready or Not 2 "findet fast unmittelbar nach dem Ende des ersten Films statt"

Am 10. April werden wir einige neue blutrünstige Spiele spielen können, wenn der Smash-Hit Ready or Not aus dem Jahr 2019 endlich eine Kinofortsetzung namens Ready or Not 2: Here I Come bekommt. Die Dreharbeiten wurden im Juni abgeschlossen, und jetzt müssen wir nur noch auf den ersten Trailer warten.

Aber wir bekommen schon einige Informationen über den Film von Elijah Wood, der eine noch unbekannte Rolle spielt. In einem Interview mit Bloody Disgusting verrät er, dass die Geschichte eng mit dem ersten Film verbunden ist:

"Was ich an dieser Fortsetzung liebe, ist, dass sie diese Mythologie wirklich vertieft, also bin ich begeistert, dass die Leute sie sehen. Es ist ein Film, der fast unmittelbar nach dem Ende des ersten Films spielt und alles bereichert, was man am Originalfilm liebt."

Samara Weaving kehrt in der Rolle der Grace Maccaullay zurück, und neben Wood dürfen wir uns auch auf Neuzugänge im Cast wie Sarah Michelle Gellar und Kathryn Newton freuen.