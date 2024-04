Ready or Not 2 befindet sich Berichten zufolge in der Entwicklung

HQ

Eine Fortsetzung der Horrorkomödie Ready or Not aus dem Jahr 2019 befindet sich Berichten zufolge in der Entwicklung.

Jeff Sneider behauptete letzte Woche auf The Insneider, dass derzeit an Ready or Not 2 gearbeitet wird und dass Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan, Insidious: The Last Key, Escape Room, Escape Room: Tournament of Champions) derzeit in Gesprächen ist, um Regie zu führen.

Laut Sneider wird auch Samara Weaving zurückkehren, um ihre Rolle als Grace wieder aufzunehmen. Weaving spielte im Original eine Braut, deren Nacht auf den Kopf gestellt wurde, nachdem sie an einem schrecklichen Spiel mit ihren neuen Schwiegereltern teilnehmen musste.

Würdest du gerne eine Fortsetzung sehen?