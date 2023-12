HQ

Ready or Not... Was ist das für ein seltsamer Name für einen ultrarealistischen, gnadenlosen SWAT-Simulator? Als ich vor drei Jahren zum ersten Mal von dem ehrgeizigen Projekt von Void Interactive hörte, dachte ich, es sei ein Gamepass-fokussiertes Versteckspiel mit einer Viva-Pinata-Ästhetik. Denn genau so hört es sich an. "Ready or Not, ich komme!" Lächerlich. Gleichzeitig ist es sicherlich wertvoll, bei der Namensgebung nicht zu vorhersehbar und typisch zu sein. Ich vermute. Erschaffe ein erstes Rätsel oder Wunder, bevor du einfach eine Handvoll feinkalibriger Pistolenmunition direkt auf den Spieler wirfst. Scheiße! Dann sitzt du da, mit brennenden Wangen und einem hellroten Hautton, der jeden Zentimeter deines zuvor schönen Gesichts bedeckt. Ich schimpfe. Tut mir Leid. Ich weiß, und es hat mit der Wirkung dieses Spiels auf mein Gehirn zu tun. Denn in den letzten 24 Stunden habe ich mich so verdammt stark konzentriert, dass ich zeitweise fast ohnmächtig geworden wäre, und das ist (ob du es glaubst oder nicht) nur eine positive Sache. Der kompromisslose Cop-Simulator von Void verlangt dir viel ab, gibt dir aber letztendlich viel zurück, wenn die Dinge gut laufen. Auf diese Weise ist es ein wirklich brillantes Action-Erlebnis. Lassen Sie mich das weiter erklären.

Die SWAT-Spiele von Sierra gehörten einst zu meinen Lieblingstiteln. Gezwungen zu sein, zu planen, jeden Schritt, jeden Vorstoß, jede Tür, durch die man tritt, zu durchdenken und sich zusammen mit einer Gruppe von Freunden in eine stockfinstere Geiselnahme zu schleichen und bevor die Situation eskaliert, die Entführer in das Reich der Toten zu verbannen und die Freilassung der Zivilisten ohne Schusswunden sicherzustellen, war für mich vor vielen Jahren, Eine seltsam entspannende Erfahrung. Wie wir alle wissen, hat Irrational Games mit Bioshock-Visionär Ken Levine an der Spitze SWAT 4 entwickelt und ich halte das wahrscheinlich immer noch für den besten Moment des Subgenres, was meiner Meinung nach auch die Entwickler hinter Ready or Not tun. Denn das erinnert sehr an SWAT 4. Sehr viel.

Du schlüpfst in die Rolle des Polizisten David "Judge" Beaumont, der zusammen mit vier Kollegen eine Reihe von Missionen in der fiktiven Stadt Los Sueños (die aussieht wie South Central, Inglewood, Compton und Lawndale zusammen) erhält. Geiseln müssen befreit werden, Situationen müssen bewältigt werden und Schurken unterschiedlichen Ranges müssen entweder erschossen oder mit auf dem Rücken gefesselten Händen auf dem Boden gefangen genommen werden. Ready or Not kann alleine mit vier Polizisten an deiner Seite gespielt werden, die von Voids verbessertem KI-System gesteuert werden, oder mit vier Freunden im Koop-Modus. Es ist taktisch, schwierig, langsam und sehr realistisch. Du kannst nicht einen Haufen Kugeln in den Körper stecken, dich hinter eine Wand zurückziehen und warten, bis sich deine Gesundheit regeneriert hat, und dann mit maximal gedrücktem Abzug in den Raum springen. Nichts davon funktioniert. Hier muss man stattdessen noch einmal nachdenken, weg von allem, was Call of Duty, Rainbow Six und Battlefield heißt.

Im Laufe der letzten zwei Jahre befanden sich die Entwickler hinter Ready or Not in einer Early-Access-Phase, in der sie ihr Spiel mit Hilfe von Fans verfeinert und verfeinert haben. Wie gesagt, ich hatte im Jahr 2023 nicht sehr viele Spielsitzungen und konnte daher auch nicht im Detail sehen, was und welche Aspekte in welchem Tempo und in welcher Reihenfolge verbessert werden, aber seit Februar ist hier viel passiert, das wissen die Götter.

Die größte Verbesserung, die ich jetzt im Vergleich zur Februar-Version bemerke, ist definitiv die Helfer-KI, die damals lahm war, aber jetzt brillant ist. Man kann allen vier Kollegen verschiedene Befehle erteilen oder sie sich selbst überlassen, was in vielen Spielen dieser Art zu maximaler Irritation/Frustration neigt, aber nicht hier. Sie bewegen sich klug und taktisch, sie bewegen sich, wenn du deine Waffe ziehst, sie decken die richtigen Teile der Räume ab, sie reagieren die meiste Zeit auf Feinde, bevor du Zeit hast, dasselbe zu tun, und sie treffen kluge Entscheidungen, wenn es heiß hergeht.

Wie bei allen guten Taktikschützen geht es hier um Geduld und darum, vorsichtig, zurückhaltend, straff und diszipliniert zu sein. Einige Spiele innerhalb dieses Subgenres schaffen es nicht, die richtigen Bedingungen oder vielleicht eher die richtige Atmosphäre in dieser Hinsicht zu schaffen, was mich nicht selten dazu gebracht hat, zu hart und zu aggressiv vorzugehen, was hier nicht der Fall ist. Ready or Not lullt mich phänomenal in den Ernst jeder Situation ein, und ich versäume es praktisch nie wieder, angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und sicherzustellen, dass alle meine Kumpels jedes Mal, wenn wir einen Raum betreten, mit geladenen, ungesicherten Waffen am richtigen Ort sind, und es gibt ein wahnsinnig wunderbares Gefühl der absoluten Belohnung, wenn es flattert, wie gesagt. Einen Raum abzudecken und einem psychotischen Entführer in einem neondurchfluteten Nachtclub ein paar 5,56 Kugeln in die Brust zu jagen, ist ein Spielerlebnis, das zum Beispiel Rainbow Six einst bot, aber längst aufgegeben hat. Meiner Meinung nach.

Es gibt Teile des eigentlichen Managements, wie ich meine Sidekicks zwischen den Missionen managen muss, die ich nicht wirklich mag. Ich verstehe, dass die Therapie nach Schusswunden und all dem eine realistische Atmosphäre schaffen soll und dass sie Tiefe geben soll, aber ich habe in meinen Stunden meistens das Gefühl gehabt, dass es sich ein wenig gezwungen anfühlt und gezwungen ist, eine Breite zwischen den Feuergefechten zu schaffen, was nicht nötig ist. Auch auf der Grafikseite gibt es Nachholbedarf, obwohl Ready or Not als Unreal Engine 4-basiert keineswegs hässlich ist. Es sieht ein wenig zu sauber, zu generisch und stromlinienförmig aus, was ich hoffe, dass Void funktioniert. Wenn sie beabsichtigen, ein realistischeres Design und einen realistischeren "Look" ihrer Spielwelt mit mehr Schmutz, Partikeln, Ablagerungen und Unordnung und einem verblicheneren "Bodycam"-Gefühl in Bezug auf Bildfilter zu erreichen. Zumindest ist es das, was ich bevorzugen würde.

Ready or Not ist natürlich die Art von Spiel, die ständig weiterentwickelt, aufgefüllt, verfeinert und verbessert wird, was auch während der Early-Access-Phase geschah. In Ermangelung eines sinnvollen und lebensechten Rainbow Six-Abenteuers sowie SWAT 5 ist dies natürlich ein wirklich brillantes Erlebnis voller Herausforderung und Spieltiefe. Wenn du, wie ich, nach mehr SWAT dürstest, ist es wirklich an der Zeit, dir das zu holen und dich mit Taktik, Strategie und Geduld auf den Weg zu den schlimmsten Verbrechern von Los Sueño zu machen.