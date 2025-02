Ready at Dawn schlug eine The Order: 1886 Fortsetzung vor, aber Sony lehnte sie ab

HQ

Es gibt nur wenige verschiedene Sony Interactive Entertainment Projekte auf PlayStation-Konsolen, die zwar von einigen als Fan-Favoriten angesehen werden, aber nie mehr als ein eigenständiges Spiel geworden sind. Days Gone ist vielleicht das bekannteste Beispiel aus jüngster Zeit, aber The Order: 1886 vom Entwickler Ready at Dawn ist auch ein gutes Beispiel.

Der Titel wurde von den Fans anständig und von den Kritikern eher mittelmäßig aufgenommen, wobei die aktuellen Metacritic-Bewertungen bei 63 für Kritiker und 6,8 für Fans liegen. Für einen SIE-Titel ist das in der Regel ziemlich niedrig, was der Mitbegründer von Ready at Dawn, Andrea Pessino, als Grund dafür ansieht, dass das Spiel nie seinen geplanten Nachfolger bekommen hat.

Und ja, das ist richtig, Ready at Dawn hat Sony eine The Order: 1886 Fortsetzung vorgeschlagen, aber sie haben es abgelehnt. Einen genauen Grund dafür gibt es nicht, aber in einem Interview mit MinnMax behauptet Pessino:

"Ich glaube nicht, dass es die Verkäufe waren, ich denke, es war die Kritik, das ist die Sache. Sony ist eine sehr stolze Gruppe, und das zu Recht, und die Kritik, wenn es nur in den 70er Jahren gewesen wäre, hätten wir die Fortsetzung gehabt, davon bin ich überzeugt. Nur noch ein paar Punkte und es wäre okay gewesen."

In Bezug auf die Fortsetzung erwähnt Pessino, dass Ready at Dawn sich verpflichtet fühlte, es sowohl für die Fans als auch in einem Versuch zu schaffen, das Franchise zu retten, aber es erklärte auch, dass es für den Entwickler nicht ideal gewesen wäre, da sie keinen Grund für Verhandlungen darüber hatten. Pessino behauptet, dass es ein knapperes Budget gehabt hätte und dass sie auch den Forderungen von SIE hätten folgen müssen. Allerdings behauptet er, dass der Pitch "eine verdammt gute Fortsetzung" vorbereitet hätte und dass "die ganze Vorarbeit wirklich gut war", weil "es so viel gab, auf dem man einfach aufbauen musste".

Hättet ihr euch eine Fortsetzung von The Order: 1886 gewünscht?