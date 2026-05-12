Reacher wurde von Prime Video für eine fünfte Staffel verlängert

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Angesichts der geplanten Spin-offs, darunter eines für die Figur Neagley, ist es keine große Überraschung, dass Prime Video weiterhin ein großes Potenzial für die Reacher -Serie sieht.

Wir sagen das, weil es zwar kein genaues Datum für die Premiere der vierten Staffel der Serie gibt, wie sie derzeit ist (hoffentlich später in diesem Jahr...), aber wir wissen, dass das von Alan Ritchson geführte Projekt für noch weitere Episoden zurückkehren wird, da eine fünfte Staffel verlängert und grünes Licht gegeben hat.

Dies wird in einer Pressemitteilung bestätigt, in der Prime Video außerdem erklärt, dass zusätzliche Informationen zu Staffel 4 "zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden" und dass dieses Kapitel auf dem 13. Buch des Autors Lee Child namens Gone Tomorrow basieren wird. Was zu erwarten ist, fügt eine Zusammenfassung der geplanten Veranstaltungen Folgendes hinzu.

"Als eine zufällige Begegnung mit einem verzweifelten Fremden in der U-Bahn schrecklich schiefgeht, wird Jack Reacher in ein komplexes und tödliches Spiel hineingezogen, das ihn gegen skrupellose Gegner aus den höchsten Machtschichten stellt."

Freust du dich auf mehr Reacher ?