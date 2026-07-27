Reacher wird in einer weiteren Verschwörung in Staffel 4 der TV-Serie von Prime Video verwickelt.

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Wir sind etwa zwei Wochen davon entfernt, dass Prime Videos beliebte Adaption der Jack Reacher -Geschichten zurückkehrt, denn die Reacher -Serie wird bereits am 12. August für ihre vierte Staffel zurückkehren. Da Alan Ritchson als 'Männerberg' zurückkehrt, werden die nächsten Episoden zu alten Tricks zurückkehren, nämlich dass Reacher sich beim Zeugen eines bizarren Verbrechens überfordert und letztlich die Widrigkeiten überwindet, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Prämisse der kommenden Staffel scheint sich um Reacher zu drehen, wie er versucht, einer Frau, die er in der U-Bahn trifft, Gerechtigkeit zu bringen. Dies führt zu einer großen Verschwörung, in der Journalisten, Regierungsbeamte, örtliche Polizei, das FBI und weitere eingeschaltet werden, die alle scheinbar Reacher entweder tot oder hinter Gittern sehen wollen.

Einen Trailer für die nächste Fernsehstaffel sehen Sie unten. Es ist auch erwähnenswert, dass sie am 12. August mit einer mehrteiligen Premiere erscheinen wird, bevor wöchentliche Episoden bis zum 16. September angeboten werden, wenn die Staffel endet und das Neagley-Spin-off seine Episoden ausstrahlt.

Ebenso betrat Ritchson während der San Diego Comic-Con am Wochenende die Bühne, um anzukündigen, dass die kommende fünfte Staffel von Reacher auf dem 20. Roman von Lee Child der Reihe basieren wird, wobei dieser "Make Me" heißt.